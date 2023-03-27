https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-محملة-بالأسلحة-والتعزيزات-تتحرك-في-اتجاه-سيفيرسك-1075186346.html
القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك
القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك
قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في لوغانسك، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الروسي دمر قافلة من المعدات والأسلحة الأوكرانية تتحرك في اتجاه سيفيرسك الخاضعة لسيطرة... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:17+0000
2023-03-27T08:17+0000
2023-03-27T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "من جهة منطقة راي أليكسندريفكا، تم تدمير قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أثناء المسيرة التي كانت متوجهة إلى منطقة سيفيرسك، وتم تدمير الأسلحة والمعدات مع القضاء على الأفراد، ويتم تحديد العدد".وأضاف الخبير أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مجموعة من الكتيبة التكتيكية، التي تم إرسالها لتعزيز مواقع الكتيبة لردع هجوم القوات المسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تستخدم-قنبلة-القيصر-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1075145482.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك
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قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في لوغانسك، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الروسي دمر قافلة من المعدات والأسلحة الأوكرانية تتحرك في اتجاه سيفيرسك الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "من جهة منطقة راي أليكسندريفكا، تم تدمير قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أثناء المسيرة التي كانت متوجهة إلى منطقة سيفيرسك، وتم تدمير الأسلحة والمعدات مع القضاء على الأفراد، ويتم تحديد العدد".
وأضاف الخبير أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مجموعة من الكتيبة التكتيكية، التي تم إرسالها لتعزيز مواقع الكتيبة لردع هجوم القوات المسلحة الروسية.