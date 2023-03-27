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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-محملة-بالأسلحة-والتعزيزات-تتحرك-في-اتجاه-سيفيرسك-1075186346.html
القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك
القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك
قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في لوغانسك، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الروسي دمر قافلة من المعدات والأسلحة الأوكرانية تتحرك في اتجاه سيفيرسك الخاضعة لسيطرة... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:17+0000
2023-03-27T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "من جهة منطقة راي أليكسندريفكا، تم تدمير قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أثناء المسيرة التي كانت متوجهة إلى منطقة سيفيرسك، وتم تدمير الأسلحة والمعدات مع القضاء على الأفراد، ويتم تحديد العدد".وأضاف الخبير أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مجموعة من الكتيبة التكتيكية، التي تم إرسالها لتعزيز مواقع الكتيبة لردع هجوم القوات المسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تستخدم-قنبلة-القيصر-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1075145482.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك

08:17 GMT 27.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
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قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في لوغانسك، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الروسي دمر قافلة من المعدات والأسلحة الأوكرانية تتحرك في اتجاه سيفيرسك الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "من جهة منطقة راي أليكسندريفكا، تم تدمير قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أثناء المسيرة التي كانت متوجهة إلى منطقة سيفيرسك، وتم تدمير الأسلحة والمعدات مع القضاء على الأفراد، ويتم تحديد العدد".
نسخة قنبلة القيصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم القنبلة "قيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
أمس, 09:49 GMT
وأضاف الخبير أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مجموعة من الكتيبة التكتيكية، التي تم إرسالها لتعزيز مواقع الكتيبة لردع هجوم القوات المسلحة الروسية.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
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