https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ذخيرة-اللواء-103-الأوكراني-1075195537.html

القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني

القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T11:37+0000

2023-03-27T11:37+0000

2023-03-27T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في منطقة بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وتم تحييد أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وأربع سيارات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، فضلا عن مدافع الهاوتزر من طراز "دي-20".في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا".وأضاف البيان: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي –8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في القرب من تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وختم البيان: "تم تدمير 13 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كريمينايا وروبيجنوي وجوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا وأولغينكا ونوفي سفيت في جمهورية دونيتسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-محملة-بالأسلحة-والتعزيزات-تتحرك-في-اتجاه-سيفيرسك-1075186346.html

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