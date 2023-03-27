https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ذخيرة-اللواء-103-الأوكراني-1075195537.html
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:37+0000
2023-03-27T11:37+0000
2023-03-27T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في منطقة بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وتم تحييد أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وأربع سيارات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، فضلا عن مدافع الهاوتزر من طراز "دي-20".في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا".وأضاف البيان: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي –8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في القرب من تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وختم البيان: "تم تدمير 13 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كريمينايا وروبيجنوي وجوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا وأولغينكا ونوفي سفيت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-محملة-بالأسلحة-والتعزيزات-تتحرك-في-اتجاه-سيفيرسك-1075186346.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني
11:37 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في منطقة بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دفوريشنايا وسينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تحييد أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وأربع سيارات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".
وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق فلاديميروفكا ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالايا توكماشكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، فضلا عن مدافع الهاوتزر من طراز "دي-20".
في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي –8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في القرب من تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وختم البيان: "تم تدمير 13 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كريمينايا وروبيجنوي وجوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا وأولغينكا ونوفي سفيت في جمهورية دونيتسك الشعبية.