عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ذخيرة-اللواء-103-الأوكراني-1075195537.html
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:37+0000
2023-03-27T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في منطقة بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وتم تحييد أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وأربع سيارات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، فضلا عن مدافع الهاوتزر من طراز "دي-20".في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا".وأضاف البيان: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي –8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في القرب من تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وختم البيان: "تم تدمير 13 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كريمينايا وروبيجنوي وجوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا وأولغينكا ونوفي سفيت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-محملة-بالأسلحة-والتعزيزات-تتحرك-في-اتجاه-سيفيرسك-1075186346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_266690b48cc913147e320001fc9efbf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني

11:37 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 27.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في منطقة بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دفوريشنايا وسينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".

وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تحييد أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وأربع سيارات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك
08:17 GMT

وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق فلاديميروفكا ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالايا توكماشكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.

وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، فضلا عن مدافع الهاوتزر من طراز "دي-20".
في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي –8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في القرب من تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وختم البيان: "تم تدمير 13 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كريمينايا وروبيجنوي وجوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا وأولغينكا ونوفي سفيت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала