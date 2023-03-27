https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-المسلحة-لدول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075195428.html
القوات المسلحة لدول الشرقين الأدنى والأوسط
القوات المسلحة لدول الشرقين الأدنى والأوسط
تعتبر قوات الدبابات والقوات الجوية والبحرية عناصر أساسية في القوات المسلحة. وقام فريق عمل وكالة "سبوتنيك" بمقارنة جيوش دول الشرقين الأدنى والأوسط بحسب هذه... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:59+0000
2023-03-27T11:59+0000
2023-03-27T11:59+0000
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القوات المسلحة لدول الشرقين الأدنى والأوسط
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تعتبر قوات الدبابات والقوات الجوية والبحرية عناصر أساسية في القوات المسلحة. وقام فريق عمل وكالة "سبوتنيك" بمقارنة جيوش دول الشرقين الأدنى والأوسط بحسب هذه المؤشرات.