عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-المسلحة-لدول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075195428.html
القوات المسلحة لدول الشرقين الأدنى والأوسط
القوات المسلحة لدول الشرقين الأدنى والأوسط
تعتبر قوات الدبابات والقوات الجوية والبحرية عناصر أساسية في القوات المسلحة. وقام فريق عمل وكالة "سبوتنيك" بمقارنة جيوش دول الشرقين الأدنى والأوسط بحسب هذه... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:59+0000
2023-03-27T11:59+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075195267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2decbb1a5fd72cea89277999bb439f93.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075195267_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1424939551534258ec7576feb00b63c9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

القوات المسلحة لدول الشرقين الأدنى والأوسط

11:59 GMT 27.03.2023
تابعنا عبرTelegram
تعتبر قوات الدبابات والقوات الجوية والبحرية عناصر أساسية في القوات المسلحة. وقام فريق عمل وكالة "سبوتنيك" بمقارنة جيوش دول الشرقين الأدنى والأوسط بحسب هذه المؤشرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала