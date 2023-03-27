https://sputnikarabic.ae/20230327/الكويت-تفرض-عقوبات-على-المجاهرة-بالإفطار-في-نهار-رمضان-1075206310.html
الكويت تفرض عقوبات على المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
الكويت تفرض عقوبات على المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
أصدرت الكويت، تحذيرا لمواطنيها والمقيمين على أرضها، من المخالفة العلنية لقانون الصيام، والمجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:07+0000
2023-03-27T15:07+0000
2023-03-27T15:07+0000
أخبار الكويت اليوم
رمضان
العالم العربي
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075205920_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_800c55eb48c68a00ebb16b632904d609.jpg
ففي تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبّهت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين، بأن كسر حُكم الصوم في الأماكن العامة خلال نهار رمضان سيؤدي إلى عقاب، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.وقالت إن من يجاهر بالإفطار، سيتلقى عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وغرامة مالية لا تتعدى 100 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين على احترام الشعائر الدينية في رمضان، والامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات النهار.يشار إلى أن سلطنة عمان تطبق أيضا قواعد صارمة ضد من يفطرون في العلن، إذ وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات في السلطنة، يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بالحبس مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230325/السعودية-قرار-لتقييد-مرات-العمرة-في-رمضان-1075114938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075205920_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f193d097740a23fcbed19a3c867af95a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, رمضان, العالم العربي, منوعات
أخبار الكويت اليوم, رمضان, العالم العربي, منوعات
الكويت تفرض عقوبات على المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
تابعنا عبر
أصدرت الكويت، تحذيرا لمواطنيها والمقيمين على أرضها، من المخالفة العلنية لقانون الصيام، والمجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان.
ففي تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبّهت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين، بأن كسر حُكم الصوم في الأماكن العامة خلال نهار رمضان سيؤدي إلى عقاب، وفقا لصحيفة
"الجريدة" الكويتية.
وقالت إن من يجاهر بالإفطار، سيتلقى عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وغرامة مالية لا تتعدى 100 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحثت وزارة الداخلية الكويتية
المواطنين على احترام الشعائر الدينية في رمضان، والامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات النهار.
يشار إلى أن سلطنة عمان تطبق أيضا قواعد صارمة ضد من يفطرون في العلن، إذ وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات في السلطنة، يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بالحبس مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أشهر.