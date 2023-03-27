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https://sputnikarabic.ae/20230327/الكويت-تفرض-عقوبات-على-المجاهرة-بالإفطار-في-نهار-رمضان-1075206310.html
الكويت تفرض عقوبات على المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
الكويت تفرض عقوبات على المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
أصدرت الكويت، تحذيرا لمواطنيها والمقيمين على أرضها، من المخالفة العلنية لقانون الصيام، والمجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:07+0000
2023-03-27T15:07+0000
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ففي تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبّهت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين، بأن كسر حُكم الصوم في الأماكن العامة خلال نهار رمضان سيؤدي إلى عقاب، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.وقالت إن من يجاهر بالإفطار، سيتلقى عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وغرامة مالية لا تتعدى 100 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين على احترام الشعائر الدينية في رمضان، والامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات النهار.يشار إلى أن سلطنة عمان تطبق أيضا قواعد صارمة ضد من يفطرون في العلن، إذ وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات في السلطنة، يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بالحبس مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230325/السعودية-قرار-لتقييد-مرات-العمرة-في-رمضان-1075114938.html
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أخبار الكويت اليوم, رمضان, العالم العربي, منوعات
أخبار الكويت اليوم, رمضان, العالم العربي, منوعات

الكويت تفرض عقوبات على المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

15:07 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATشهر رمضان في الكويت
شهر رمضان في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
شهر رمضان في الكويت
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدرت الكويت، تحذيرا لمواطنيها والمقيمين على أرضها، من المخالفة العلنية لقانون الصيام، والمجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان.
ففي تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبّهت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين، بأن كسر حُكم الصوم في الأماكن العامة خلال نهار رمضان سيؤدي إلى عقاب، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.
وقالت إن من يجاهر بالإفطار، سيتلقى عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وغرامة مالية لا تتعدى 100 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان
25 مارس, 07:21 GMT
وحثت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين على احترام الشعائر الدينية في رمضان، والامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات النهار.
يشار إلى أن سلطنة عمان تطبق أيضا قواعد صارمة ضد من يفطرون في العلن، إذ وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات في السلطنة، يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بالحبس مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أشهر.
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