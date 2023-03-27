https://sputnikarabic.ae/20230327/المدمر-السوري-يثبت-نفسه-في-المعارك-1075191064.html
"المدمر السوري" يثبت نفسه في المعارك
"المدمر السوري" يثبت نفسه في المعارك
استخدمت وحدات من القوات السورية معدات عسكرية مختلفة لتقديم الدعم الناري لوحدات المشاة والدبابات في إطار العمليات القتالية ضد التشكيلات الإرهابية. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:57+0000
2023-03-27T09:57+0000
2023-03-27T09:57+0000
رصد عسكري
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على سبيل المثال، المدافع الذاتية الحركة "زوس-23-4" (شيلكا)، من بينها عينات تلقت حمايةً إضافيةً رائعة، ومركبات قتال مشاة حديثة من الجيل الأول مزودة بأسلحة رشاشة ودروع إضافية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يمكن أيضًا تذكر "المدمر السوري" أو "الدبابة الرشاشة". ظهرت الصور الأولى لهذه المركبة على الإنترنت في ربيع عام 2015. لا يزال من غير المعروف بالضبط ما الذي كان بمثابة أساس لها. وفقًا لبعض المصادر، فإن "تي-72"، التي تضرر برجها مع مدفع عيار 125 ملم بشكل كبير، ولم يكن من الممكن استعادتها، لكنها هي الأساس. قام الحرفيون العسكريون بتركيب غرفة قيادة دوارة مع دروع دائرية على سطح الهيكل، ووضعوا فيها مدفع رشاش عيار 14.5 ملم زي بي أو-4، والذي يطلق عليه في بعض المصادر "المكنسة القتالية".يبلغ الحد الأقصى لمدى إطلاق هذا السلاح 2000 متر، ويصل المعدل الإجمالي لإطلاق النار إلى 2400 طلقة في الدقيقة. الطاقم - ثلاثة أشخاص.تم تعديل الهيكل العلوي والهيكل السفلي إلى مستوى تي-72 إم 1، وتم اختبارهما مسبقًا، وهي معروفة أيضا باسم "عدرا".ووفقًا للصحيفة، أثبتت الآلة قوتها في المعارك، بما في ذلك خلال العمليات التي نُفذت في المناطق المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230324/الجيش-السوري-يتصدى-لهجوم-مجموعة-مسلحة-تابعة-لـجبهة-النصرة-على-مواقعه-1075087590.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
"المدمر السوري" يثبت نفسه في المعارك
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استخدمت وحدات من القوات السورية معدات عسكرية مختلفة لتقديم الدعم الناري لوحدات المشاة والدبابات في إطار العمليات القتالية ضد التشكيلات الإرهابية.
على سبيل المثال، المدافع الذاتية الحركة "زوس-23-4" (شيلكا)، من بينها عينات تلقت حمايةً إضافيةً رائعة، ومركبات قتال مشاة حديثة من الجيل الأول مزودة بأسلحة رشاشة ودروع إضافية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يمكن أيضًا تذكر "المدمر السوري"
أو "الدبابة الرشاشة". ظهرت الصور الأولى لهذه المركبة على الإنترنت في ربيع عام 2015. لا يزال من غير المعروف بالضبط ما الذي كان بمثابة أساس لها. وفقًا لبعض المصادر، فإن "تي-72"، التي تضرر برجها مع مدفع عيار 125 ملم بشكل كبير، ولم يكن من الممكن استعادتها، لكنها هي الأساس.
قام الحرفيون العسكريون بتركيب غرفة قيادة دوارة مع دروع دائرية على سطح الهيكل، ووضعوا فيها مدفع رشاش عيار 14.5 ملم زي بي أو-4، والذي يطلق عليه في بعض المصادر "المكنسة القتالية".
يبلغ الحد الأقصى لمدى إطلاق هذا السلاح 2000 متر، ويصل المعدل الإجمالي لإطلاق النار إلى 2400 طلقة في الدقيقة. الطاقم - ثلاثة أشخاص.
تم تعديل الهيكل العلوي والهيكل السفلي إلى مستوى تي-72 إم 1، وتم اختبارهما مسبقًا، وهي معروفة أيضا باسم "عدرا".
ووفقًا للصحيفة، أثبتت الآلة قوتها في المعارك، بما في ذلك خلال العمليات التي نُفذت في المناطق المدنية.