https://sputnikarabic.ae/20230327/المظليون-الروس-يدمرون-نقاط-مراقبة-للمسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1075186938.html
المظليون الروس يدمرون نقاط مراقبة للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
المظليون الروس يدمرون نقاط مراقبة للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لأعمال قتالية لوحدات مضادة للدبابات، ومجموعة مدرعة من القوات المحمولة جوًا أثناء اكتشاف وتدمير معاقل المسلحين... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:50+0000
2023-03-27T08:50+0000
2023-03-27T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491208_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_38caef7d12e77e65740daee343ccacd2.jpg
دمرت الوحدات المضادة للدبابات ومجموعة مدرعة من قوات المظليين من إيفانوفو وكوستروما مواقع المراقبة، وقضت على المشاة المختبئين.اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين، باستخدام طائرات مسيّرة، معقلًا للمشاة الأوكرانيين في منطقة غابات ومركزًا للمراقبة. وتم اتخاذ قرار فوري للقضاء على المسلحين وتدمير نقاط المراقبة، باستخدام الأسلحة المضادة للدبابات. ثم تم تدمير نقاط مراقبة العدو والمشاة.أكملت مجموعة مدرعة من قوات الإنزال الجوي تدمير الوحدات الأوكرانية في المعقل، وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة المدرعة على الفور إلى منطقة آمنة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491208_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_0c998c50aefd852cc30af7fc30a6774f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المظليون الروس يدمرون نقاط مراقبة للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
08:50 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لأعمال قتالية لوحدات مضادة للدبابات، ومجموعة مدرعة من القوات المحمولة جوًا أثناء اكتشاف وتدمير معاقل المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة.
دمرت الوحدات المضادة للدبابات ومجموعة مدرعة من قوات المظليين من إيفانوفو وكوستروما مواقع المراقبة، وقضت على المشاة المختبئين.
اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين، باستخدام طائرات مسيّرة، معقلًا للمشاة الأوكرانيين في منطقة غابات ومركزًا للمراقبة. وتم اتخاذ قرار فوري للقضاء على المسلحين وتدمير نقاط المراقبة، باستخدام الأسلحة المضادة للدبابات. ثم تم تدمير نقاط مراقبة العدو والمشاة.
أكملت مجموعة مدرعة من قوات الإنزال الجوي تدمير الوحدات الأوكرانية في المعقل، وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة المدرعة على الفور إلى منطقة آمنة.