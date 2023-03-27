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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/المظليون-الروس-يدمرون-نقاط-مراقبة-للمسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1075186938.html
المظليون الروس يدمرون نقاط مراقبة للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
المظليون الروس يدمرون نقاط مراقبة للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لأعمال قتالية لوحدات مضادة للدبابات، ومجموعة مدرعة من القوات المحمولة جوًا أثناء اكتشاف وتدمير معاقل المسلحين... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:50+0000
2023-03-27T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت الوحدات المضادة للدبابات ومجموعة مدرعة من قوات المظليين من إيفانوفو وكوستروما مواقع المراقبة، وقضت على المشاة المختبئين.اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين، باستخدام طائرات مسيّرة، معقلًا للمشاة الأوكرانيين في منطقة غابات ومركزًا للمراقبة. وتم اتخاذ قرار فوري للقضاء على المسلحين وتدمير نقاط المراقبة، باستخدام الأسلحة المضادة للدبابات. ثم تم تدمير نقاط مراقبة العدو والمشاة.أكملت مجموعة مدرعة من قوات الإنزال الجوي تدمير الوحدات الأوكرانية في المعقل، وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة المدرعة على الفور إلى منطقة آمنة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المظليون الروس يدمرون نقاط مراقبة للمسلحين الأوكرانيين... فيديو

08:50 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 27.03.2023)
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جندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لأعمال قتالية لوحدات مضادة للدبابات، ومجموعة مدرعة من القوات المحمولة جوًا أثناء اكتشاف وتدمير معاقل المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة.
دمرت الوحدات المضادة للدبابات ومجموعة مدرعة من قوات المظليين من إيفانوفو وكوستروما مواقع المراقبة، وقضت على المشاة المختبئين.
اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين، باستخدام طائرات مسيّرة، معقلًا للمشاة الأوكرانيين في منطقة غابات ومركزًا للمراقبة. وتم اتخاذ قرار فوري للقضاء على المسلحين وتدمير نقاط المراقبة، باستخدام الأسلحة المضادة للدبابات. ثم تم تدمير نقاط مراقبة العدو والمشاة.
أكملت مجموعة مدرعة من قوات الإنزال الجوي تدمير الوحدات الأوكرانية في المعقل، وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة المدرعة على الفور إلى منطقة آمنة.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
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