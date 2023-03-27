https://sputnikarabic.ae/20230327/الولايات-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-الشديد-حيال-التطورات-في-إسرائيل-1075174306.html

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد حيال التطورات في إسرائيل

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد حيال التطورات في إسرائيل

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما طالب الأخير بتجميد لآلية... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T04:19+0000

2023-03-27T04:19+0000

2023-03-27T04:19+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

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واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع إكسيوس عن المتحدث في البيت الأبيض قوله، "نشعر بقلق عميق حيال التطورات الجارية في إسرائيل وتداعياتها على الجيش".وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.

https://sputnikarabic.ae/20230326/رئيس-وزراء-إسرائيل-السابق-يقول-إن-بلاده-في-النقطة-الأخطر-على-وجودها-منذ-حرب-عام-73-1075172868.html

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