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https://sputnikarabic.ae/20230327/انخفاض-قيمة-صادرات-النفط-السعودي-1075197560.html
انخفاض قيمة صادرات النفط السعودي
انخفاض قيمة صادرات النفط السعودي
انخفضت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، بنسبة 1.7%، لتبلغ نحو 82.1 مليار ريال مقابل 83.5 مليار ريال في الشهر نفسه... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T12:38+0000
2023-03-27T12:38+0000
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ونقلت صحيفة "الاقتصادية" بيانات رسمية تفيد بأن أسعار النفط كانت قد تجاوزت الـ100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022، فيما تتداول حاليا دون تلك المستويات.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن توقيعها اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وهو مشروع مشترك بين "أرامكو" وشركاء صينيين، هم مجموعتا "نورينكو" و"بانجين زينتشين" الصناعية.ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 12.2 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مجموعة "بانجين زينتشين" في بيان لها على موقع "وي تشات"، أمس الأحد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026، من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، وفقا لبيان من "أرامكو".وستبدأ أعمال البناء في مجمع البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة.وتابعت "أرامكو" في بيانها أنها ستقوم بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى المجمع، الذي يجري بناؤه في مدينة بانجين في إقليم لياونينغ الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار

انخفاض قيمة صادرات النفط السعودي

12:38 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / BILAL QABALANالنفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / BILAL QABALAN
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انخفضت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، بنسبة 1.7%، لتبلغ نحو 82.1 مليار ريال مقابل 83.5 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2022.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" بيانات رسمية تفيد بأن أسعار النفط كانت قد تجاوزت الـ100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022، فيما تتداول حاليا دون تلك المستويات.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن توقيعها اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وهو مشروع مشترك بين "أرامكو" وشركاء صينيين، هم مجموعتا "نورينكو" و"بانجين زينتشين" الصناعية.
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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 12.2 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مجموعة "بانجين زينتشين" في بيان لها على موقع "وي تشات"، أمس الأحد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026، من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، وفقا لبيان من "أرامكو".
وستبدأ أعمال البناء في مجمع البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة.
وتابعت "أرامكو" في بيانها أنها ستقوم بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى المجمع، الذي يجري بناؤه في مدينة بانجين في إقليم لياونينغ الصيني.
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