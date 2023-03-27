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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/باتروشيف-روسيا-ستدمر-كل-من-يهدد-وجودها-بأسلحة-فريدة-1075195642.html
باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة
باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة
وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، ثقة الولايات المتحدة في احتمال توجيه ضربة صاروخية وقائية دون رد على روسيا في حالة نشوب صراع... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:49+0000
2023-03-27T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "يظل السياسيون الأمريكيون لسبب ما واثقين من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تكون روسيا قادرة على الرد. هذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".وقال باتروشيف: "العديد من الشركات الغربية غادرت السوق الروسية تحت ضغط من واشنطن. ومع ذلك، فقد أخطأوا بشكل خطير في الاعتماد على انهيار اقتصادنا وزيادة الاحتجاجات".
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html
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روسيا

باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة

11:49 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev / الانتقال إلى بنك الصورنيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev
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وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، ثقة الولايات المتحدة في احتمال توجيه ضربة صاروخية وقائية دون رد على روسيا في حالة نشوب صراع مباشر بـ "الغباء الخطير للغاية"، مؤكدًا أن روسيا لديها سلاح فريد يمكنها به تدمير أي عدو بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في حالة وجود تهديد على وجودها.
موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "يظل السياسيون الأمريكيون لسبب ما واثقين من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تكون روسيا قادرة على الرد. هذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".

وأضاف باتروشيف: "يتحدث البعض في الغرب بالفعل عن الانتقام الذي سيؤدي إلى انتصار عسكري على روسيا، ويتناسون بهذا دروس الماضي. لهذا يمكننا أن نقول شيئًا واحدًا، وهو أن روسيا تتحلى بالصبر ولا تخيف أحدًا بميزتها العسكرية. لكنها تمتلك أسلحة حديثة فريدة من نوعها قادرة على تدمير أي عدو، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة وجود تهديد لوجودها".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
10:24 GMT

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن الاقتصاد الروسي سيبقى منفتحا وسيتم دمجه مع اقتصادات الدول ذات السيادة التي تريد الازدهار.

وقال باتروشيف: "العديد من الشركات الغربية غادرت السوق الروسية تحت ضغط من واشنطن. ومع ذلك، فقد أخطأوا بشكل خطير في الاعتماد على انهيار اقتصادنا وزيادة الاحتجاجات".
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
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