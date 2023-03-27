https://sputnikarabic.ae/20230327/باتروشيف-روسيا-ستدمر-كل-من-يهدد-وجودها-بأسلحة-فريدة-1075195642.html

باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة

باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة

وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، ثقة الولايات المتحدة في احتمال توجيه ضربة صاروخية وقائية دون رد على روسيا في حالة نشوب صراع... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T11:49+0000

2023-03-27T11:49+0000

2023-03-27T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "يظل السياسيون الأمريكيون لسبب ما واثقين من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تكون روسيا قادرة على الرد. هذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".وقال باتروشيف: "العديد من الشركات الغربية غادرت السوق الروسية تحت ضغط من واشنطن. ومع ذلك، فقد أخطأوا بشكل خطير في الاعتماد على انهيار اقتصادنا وزيادة الاحتجاجات".

https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html

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