https://sputnikarabic.ae/20230327/برلمانيون-عراقيون-يؤكدون-قرب-تشريع-قانون-النفط-والغاز-حسب-اتفاق-بين-بغداد-وأربيل-1075216400.html
برلمانيون عراقيون يؤكدون قرب تشريع قانون النفط والغاز حسب اتفاق بين بغداد وأربيل
برلمانيون عراقيون يؤكدون قرب تشريع قانون النفط والغاز حسب اتفاق بين بغداد وأربيل
أكد نواب عراقيون وأكراد قرب تشريع قانون النفط والغاز، بحسب الاتفاق بين بغداد وأربيل. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T19:44+0000
2023-03-27T19:44+0000
2023-03-27T19:51+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065845095_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_b3515f0f04485b7c307eb2defdccd202.jpg
ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت زينب موسوي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أن المشرعين العراقيين وإقليم كردستان سيبدأون العمل قريباً لوضع مشروع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.وقالت زينب إن بغداد وأربيل اتفقتا على وضع قانون اتحادي للنفط والغاز.. وسيحضره مجلس النواب خلال الجلسات القليلة المقبلة.وقالت زينب إن السلطات الكردية ستدفع الأموال التي تكسبها من بيع 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا في الميزانية الوطنية، لافتة إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت 4٪ فقط من ميزانية العراق.لطالما كانت بغداد والمنطقة العراقية شبه المتمتعة بالحكم الذاتي على خلاف حول كيفية تقاسم الإيرادات الناتجة من صادرات النفط والغاز من الأراضي ذات الأغلبية الكردية الغنية بالموارد.وكان إقليم كردستان العراق قد أعلن في فبراير/ شباط أن بغداد وأربيل شكلا لجنة مشتركة لوضع مشروع قانون النفط والغاز.طالع أيضا: وزارة النفط العراقية تعلن توقف شركات أجنبية عن القيام بمشروعات جديدة بإقليم كردستان
https://sputnikarabic.ae/20230206/الحكومة-العراقية-تعلن-إلزام-إقليم-كردستان-بتسليم-كامل-إنتاج-النفط-1073177257.html
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065845095_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_63c0fc531ba1c76e03e9cf8a68abc788.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان
الأخبار, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان
برلمانيون عراقيون يؤكدون قرب تشريع قانون النفط والغاز حسب اتفاق بين بغداد وأربيل
19:44 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 19:51 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أكد نواب عراقيون وأكراد قرب تشريع قانون النفط والغاز، بحسب الاتفاق بين بغداد وأربيل.
ووفق وكالة
الأنباء العراقية "واع"، أكدت زينب موسوي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أن المشرعين العراقيين وإقليم كردستان سيبدأون العمل قريباً لوضع مشروع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.
وقالت زينب إن بغداد وأربيل اتفقتا على وضع قانون اتحادي
للنفط والغاز.. وسيحضره مجلس النواب خلال الجلسات القليلة المقبلة.
وقالت زينب إن السلطات الكردية ستدفع الأموال التي تكسبها من بيع 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا في الميزانية الوطنية، لافتة إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت 4٪ فقط من ميزانية العراق.
وكان الاتفاق السابق ينص على تسليم كردستان أكثر من 250 ألف برميل يوميا للحكومة الوطنية مقابل حصة 17 بالمئة من عائدات صادراتها. انهار بعد أن اتهم الجانبان بعضهما البعض بالفشل في الوفاء بالتزاماتهما.
لطالما كانت بغداد والمنطقة العراقية شبه المتمتعة بالحكم الذاتي على خلاف حول كيفية تقاسم الإيرادات
الناتجة من صادرات النفط والغاز من الأراضي ذات الأغلبية الكردية الغنية بالموارد.
وكان إقليم كردستان العراق قد أعلن في فبراير/ شباط أن بغداد وأربيل شكلا لجنة مشتركة لوضع مشروع قانون النفط والغاز.