https://sputnikarabic.ae/20230327/بوتين-يهنئ-الحرس-الوطني-بعيده-تأسيسه-1075174192.html
بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه
بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا في 27 مارس/آذار، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T03:38+0000
2023-03-27T03:38+0000
2023-03-27T03:38+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
الحرس الوطني
الحرس الوطني الروسي
مكافحة الجريمة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، "أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية".كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي بمختلف أصنافها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث.وأضاف، "أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطوّر الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم، خدمتهم المتفانية للوطن والشعب".
https://sputnikarabic.ae/20230326/بوتين-روسيا-لا-تعتزم-إنشاء-تحالف-عسكري-مع-الصين-ولا-تهدد-الدول-الأخرى-1075142669.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, الحرس الوطني, الحرس الوطني الروسي, مكافحة الجريمة
فلاديمير بوتين, روسيا, الحرس الوطني, الحرس الوطني الروسي, مكافحة الجريمة
بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا في 27 مارس/آذار، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، "أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة
، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية".
كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي
بمختلف أصنافها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث.
وأضاف، "أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطوّر الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم، خدمتهم المتفانية للوطن والشعب".