https://sputnikarabic.ae/20230327/بوتين-يهنئ-الحرس-الوطني-بعيده-تأسيسه-1075174192.html

بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه

بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا في 27 مارس/آذار، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T03:38+0000

2023-03-27T03:38+0000

2023-03-27T03:38+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

الحرس الوطني

الحرس الوطني الروسي

مكافحة الجريمة

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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، "أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية".كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي بمختلف أصنافها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث.وأضاف، "أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطوّر الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم، خدمتهم المتفانية للوطن والشعب".

https://sputnikarabic.ae/20230326/بوتين-روسيا-لا-تعتزم-إنشاء-تحالف-عسكري-مع-الصين-ولا-تهدد-الدول-الأخرى-1075142669.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, الحرس الوطني, الحرس الوطني الروسي, مكافحة الجريمة