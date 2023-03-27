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https://sputnikarabic.ae/20230327/بوتين-يهنئ-الحرس-الوطني-بعيده-تأسيسه-1075174192.html
بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه
بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا في 27 مارس/آذار، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T03:38+0000
2023-03-27T03:38+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
الحرس الوطني
الحرس الوطني الروسي
مكافحة الجريمة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، "أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية".كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي بمختلف أصنافها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث.وأضاف، "أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطوّر الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم، خدمتهم المتفانية للوطن والشعب".
https://sputnikarabic.ae/20230326/بوتين-روسيا-لا-تعتزم-إنشاء-تحالف-عسكري-مع-الصين-ولا-تهدد-الدول-الأخرى-1075142669.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, الحرس الوطني, الحرس الوطني الروسي, مكافحة الجريمة
فلاديمير بوتين, روسيا, الحرس الوطني, الحرس الوطني الروسي, مكافحة الجريمة

بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه

03:38 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته بالاحتفال بمناسبة يوم "حماة الوطن" المقام في ملعب "لوجنيكي" بتاريخ 22 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته بالاحتفال بمناسبة يوم حماة الوطن المقام في ملعب لوجنيكي بتاريخ 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا في 27 مارس/آذار، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، "أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية".
كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي بمختلف أصنافها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا
أمس, 07:56 GMT
وأضاف، "أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطوّر الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم، خدمتهم المتفانية للوطن والشعب".
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