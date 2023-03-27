https://sputnikarabic.ae/20230327/بوركينا-فاسو-توقف-بث-فرانس-24-بسبب-مقابلة-مع-زعيم-تنظيم-القاعدة-1075190615.html
بوركينا فاسو توقف بث "فرانس 24" بسبب مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة
بوركينا فاسو توقف بث "فرانس 24" بسبب مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة
أمر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، بوقف بث جميع برامج قناة "فرانس 24"، في الدولة الأفريقية، عازيا ذلك إلى إجرائها مقابلة مع زعيم لتنظيم... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:36+0000
2023-03-27T09:36+0000
2023-03-27T09:39+0000
بوركينا فاسو
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جاء هذا في بيان صادر عن المجلس العسكري، على خلفية المقابلة التي أجرتها في 6 مارس/ آذار، مع أبو عبيدة يوسف العنابي زعيم ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بحسب "فرانس برس".وقال البيان: "بفتحها بثها لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فرانس 24... توفر مجالا من الشرعية للأعمال الإرهابية".وأضاف البيان: "لذلك قررت الحكومة بكامل المسؤولية، وباسم المصلحة العليا للبلاد، تعليق بث برامج فرانس 24 إلى أجل غير مسمى على التراب الوطني".وكانت "فرانس 24" قد بثت في 6 مارس إجابات خطية قدمها العنابي على 17 سؤالا طرحها مختص في ملف التنظيمات المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20230322/بوركينا-فاسو-تقدر-جهد-روسيا-ومشاركتها-في-إنشاء-عالم-متعدد-الأقطاب-1075014855.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوركينا فاسو توقف بث "فرانس 24" بسبب مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة
09:36 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أمر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، بوقف بث جميع برامج قناة "فرانس 24"، في الدولة الأفريقية، عازيا ذلك إلى إجرائها مقابلة مع زعيم لتنظيم القاعدة (محظور في روسيا) قبل عدة أسابيع.
جاء هذا في بيان صادر عن المجلس العسكري
، على خلفية المقابلة التي أجرتها في 6 مارس/ آذار، مع أبو عبيدة يوسف العنابي زعيم ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بحسب "فرانس برس".
وقال البيان: "بفتحها بثها لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فرانس 24... توفر مجالا من الشرعية للأعمال الإرهابية".
وأضاف البيان: "لذلك قررت الحكومة بكامل المسؤولية، وباسم المصلحة العليا للبلاد، تعليق بث برامج فرانس 24 إلى أجل غير مسمى على التراب الوطني".
وكانت "فرانس 24" قد بثت في 6 مارس إجابات خطية قدمها العنابي على 17 سؤالا طرحها مختص في ملف التنظيمات المتطرفة.