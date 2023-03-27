https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html

الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا في نشر أسلحة نووية تكتيكية في... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T10:24+0000

2023-03-27T10:24+0000

2023-03-27T10:49+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على انتقادات من الغرب لخطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "رد الفعل هذا بالتأكيد لا يمكن أن يغير خطط روسيا. وأوضح الرئيس (بوتين) كل شيء في تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة يوم السبت، لا يوجد شيء يمكن إضافته إلى هذا".وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا بدءًا من يوليو/ تموز المقبل.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20230326/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-ترى-مؤشرات-لنشر-روسيا-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075168878.html

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