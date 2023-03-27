https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html
الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا في نشر أسلحة نووية تكتيكية في... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:24+0000
2023-03-27T10:24+0000
2023-03-27T10:49+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على انتقادات من الغرب لخطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "رد الفعل هذا بالتأكيد لا يمكن أن يغير خطط روسيا. وأوضح الرئيس (بوتين) كل شيء في تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة يوم السبت، لا يوجد شيء يمكن إضافته إلى هذا".وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا بدءًا من يوليو/ تموز المقبل.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230326/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-ترى-مؤشرات-لنشر-روسيا-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075168878.html
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روسيا, العالم
الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
10:24 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا في نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على انتقادات من الغرب لخطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "رد الفعل هذا بالتأكيد لا يمكن أن يغير خطط روسيا. وأوضح الرئيس (بوتين) كل شيء في تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة يوم السبت، لا يوجد شيء يمكن إضافته إلى هذا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا بدءًا من يوليو/ تموز المقبل.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.