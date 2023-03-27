https://sputnikarabic.ae/20230327/تسجيل-أول-مشهد-على-الإطلاق-لسمكتي-قرش-عملاق-على-سطح-المياه-فيديو-1075191348.html
تسجيل أول مشهد على الإطلاق لسمكتي "قرش عملاق" على سطح المياه... فيديو
تسجيل أول مشهد على الإطلاق لسمكتي "قرش عملاق" على سطح المياه... فيديو
سجّل العلماء لأول مرة لقطات جديدة مذهلة لزوج من أسماك القرش الضخمة للغاية، يسبحان معًا قبالة سواحل سان دييغو في أمريكا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:12+0000
2023-03-27T10:12+0000
2023-03-27T10:12+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/70/1017407076_0:51:2846:1652_1920x0_80_0_0_6c86a9428d334379d60310afc9aade99.jpg
وأظهر الفيديو الذي التقطه الصيادون، في أوائل سبتمبر/ أيلول 2022، الأسماك التي تعيش في الأعماق في طقوس المغازلة، وهو واحد من عدد قليل من الكائنات التي تم مشاهدتها على قيد الحياة.قال المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "لايف ساينس"، زاكاري سكيلتون: "إن فضول هؤلاء الصيادين أفاد المجال ككل، الدقائق العشر التي أمضاها الصيادون مع أسماك القرش تحتوي على المعرفة الوحيدة التي لدينا عن الحياة الاجتماعية لسمك القرش الضخم".وتابع: "من النادر جدًا رؤية سمكة قرش واحدة، ناهيك عن اثنتين في المرة الواحدة تسبحان على السطح".يمكن أن ينمو سمك القرش الضخم ليبلغ طوله 18 قدمًا (5.5 متر)، ويصل وزنه إلى 2679 رطلًا (1215 كيلوغرامًا)، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/علماء-صينيون-يطورون-استراتيجية-جديدة-لصنع-اللقاحات-من-خلال-محاصرة-الفيروس-الحي--1075175357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/70/1017407076_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_6c40e05118a3e344bfbeafec88ab5f45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تسجيل أول مشهد على الإطلاق لسمكتي "قرش عملاق" على سطح المياه... فيديو
تابعنا عبر
سجّل العلماء لأول مرة لقطات جديدة مذهلة لزوج من أسماك القرش الضخمة للغاية، يسبحان معًا قبالة سواحل سان دييغو في أمريكا.
وأظهر الفيديو الذي التقطه الصيادون، في أوائل سبتمبر/ أيلول 2022، الأسماك التي تعيش في الأعماق في طقوس المغازلة، وهو واحد من عدد قليل من الكائنات التي تم مشاهدتها على قيد الحياة.
قال المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "لايف ساينس"، زاكاري سكيلتون: "إن فضول هؤلاء الصيادين أفاد المجال ككل، الدقائق العشر التي أمضاها الصيادون مع أسماك القرش تحتوي على المعرفة الوحيدة التي لدينا عن الحياة الاجتماعية لسمك القرش الضخم".
وتابع: "من النادر جدًا رؤية سمكة قرش واحدة، ناهيك عن اثنتين في المرة الواحدة تسبحان على السطح".
يمكن أن ينمو سمك القرش الضخم ليبلغ طوله 18 قدمًا (5.5 متر)، ويصل وزنه إلى 2679 رطلًا (1215 كيلوغرامًا)، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.