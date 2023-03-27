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https://sputnikarabic.ae/20230327/تسجيل-أول-مشهد-على-الإطلاق-لسمكتي-قرش-عملاق-على-سطح-المياه-فيديو-1075191348.html
تسجيل أول مشهد على الإطلاق لسمكتي "قرش عملاق" على سطح المياه... فيديو
تسجيل أول مشهد على الإطلاق لسمكتي "قرش عملاق" على سطح المياه... فيديو
سجّل العلماء لأول مرة لقطات جديدة مذهلة لزوج من أسماك القرش الضخمة للغاية، يسبحان معًا قبالة سواحل سان دييغو في أمريكا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:12+0000
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وأظهر الفيديو الذي التقطه الصيادون، في أوائل سبتمبر/ أيلول 2022، الأسماك التي تعيش في الأعماق في طقوس المغازلة، وهو واحد من عدد قليل من الكائنات التي تم مشاهدتها على قيد الحياة.قال المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "لايف ساينس"، زاكاري سكيلتون: "إن فضول هؤلاء الصيادين أفاد المجال ككل، الدقائق العشر التي أمضاها الصيادون مع أسماك القرش تحتوي على المعرفة الوحيدة التي لدينا عن الحياة الاجتماعية لسمك القرش الضخم".وتابع: "من النادر جدًا رؤية سمكة قرش واحدة، ناهيك عن اثنتين في المرة الواحدة تسبحان على السطح".يمكن أن ينمو سمك القرش الضخم ليبلغ طوله 18 قدمًا (5.5 متر)، ويصل وزنه إلى 2679 رطلًا (1215 كيلوغرامًا)، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/علماء-صينيون-يطورون-استراتيجية-جديدة-لصنع-اللقاحات-من-خلال-محاصرة-الفيروس-الحي--1075175357.html
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نادي الفيديو

تسجيل أول مشهد على الإطلاق لسمكتي "قرش عملاق" على سطح المياه... فيديو

10:12 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورسمكة القرش
سمكة القرش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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سجّل العلماء لأول مرة لقطات جديدة مذهلة لزوج من أسماك القرش الضخمة للغاية، يسبحان معًا قبالة سواحل سان دييغو في أمريكا.
وأظهر الفيديو الذي التقطه الصيادون، في أوائل سبتمبر/ أيلول 2022، الأسماك التي تعيش في الأعماق في طقوس المغازلة، وهو واحد من عدد قليل من الكائنات التي تم مشاهدتها على قيد الحياة.
قال المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "لايف ساينس"، زاكاري سكيلتون: "إن فضول هؤلاء الصيادين أفاد المجال ككل، الدقائق العشر التي أمضاها الصيادون مع أسماك القرش تحتوي على المعرفة الوحيدة التي لدينا عن الحياة الاجتماعية لسمك القرش الضخم".
وتابع: "من النادر جدًا رؤية سمكة قرش واحدة، ناهيك عن اثنتين في المرة الواحدة تسبحان على السطح".
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يمكن أن ينمو سمك القرش الضخم ليبلغ طوله 18 قدمًا (5.5 متر)، ويصل وزنه إلى 2679 رطلًا (1215 كيلوغرامًا)، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
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