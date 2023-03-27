https://sputnikarabic.ae/20230327/تسرب-مواد-نفطية-إثر-جنوح-قطار-عن-مساره-في-أمريكا--1075209596.html
تسرب مواد نفطية إثر جنوح قطار عن مساره في أمريكا
تسرب مواد نفطية إثر جنوح قطار عن مساره في أمريكا
تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وقوع حادث جديد في ولاية نورث داكوتا الأمريكية نتج عنه جنوح قطار عن مساره يحمل مواد خطرة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T16:43+0000
2023-03-27T16:43+0000
2023-03-27T16:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وكالة "فالي نيوز" اليوم الاثنين: بأن "قطارا مكونا من 70 مقطورة خرج عن مساره، وتسربت منه المنتجات النفطية المستخدمة في إنتاج الأسفلت".وقع الحادث في مقاطعة ريتشلاند بالقرب من بلدة ويندمير، ووفقا للسلطات المحلية، خرجت 31 عربة عن مسارها.وخرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية في 16 آذار/ مارس.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن "القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء".وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-يتعثر-في-الإجابة-بشأن-عدم-زيارته-موقع-حادث-قطار-المواد-السامة-في-أوهايو-فيديو-1073993983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
تسرب مواد نفطية إثر جنوح قطار عن مساره في أمريكا
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تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وقوع حادث جديد في ولاية نورث داكوتا الأمريكية نتج عنه جنوح قطار عن مساره يحمل مواد خطرة.
وأفادت وكالة "فالي نيوز" اليوم الاثنين: بأن "قطارا مكونا من 70 مقطورة خرج عن مساره، وتسربت منه المنتجات النفطية المستخدمة في إنتاج الأسفلت".
وقع الحادث في مقاطعة ريتشلاند بالقرب من بلدة ويندمير، ووفقا للسلطات المحلية، خرجت 31 عربة عن مسارها.
وخرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية في 16 آذار/ مارس.
ونقلت صحيفة
"نيويورك تايمز" عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن "القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء".
وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.