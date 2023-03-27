تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:26 GMT 27.03.2023
05:32 GMT 27.03.2023
دبلوماسي روسي: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين ، بأن كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيا النووية.
وقال أوليانوف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، وهو ما فعلته مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".
وقال أوليانوف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، وهو ما فعلته مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".
05:31 GMT 27.03.2023
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، لكنها تتجنب اتخاذ تدابير تعسفية.