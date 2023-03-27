https://sputnikarabic.ae/20230327/جنود-أوكرانيون-يرتدون-الزي-العسكري-الروسي-لاعتقال-الموالين-لموسكو-في-أرتيوموفسك-1075217760.html

جنود أوكرانيون يرتدون الزي العسكري الروسي لاعتقال الموالين لموسكو في أرتيوموفسك

جنود أوكرانيون يرتدون الزي العسكري الروسي لاعتقال الموالين لموسكو في أرتيوموفسك

قال أحد سكان مدينة أرتيوموفسك (باخموت) لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أوكرانيين ارتدوا الزي العسكري الروسي في المدينة من أجل التعرف على المواطنين الموالين لروسيا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T20:38+0000

2023-03-27T20:38+0000

2023-03-27T20:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0d/1074674476_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_87515660186a1fcc2f6c0c8fde9156ab.jpg

وأضاف المواطن: "انتشرت شائعات في شارعنا بأن أشخاصًا يرتدون الزي العسكري قد جاؤوا، ثم جاء ما قيل أنه الجيش الروسي حيث ابتهجنا لأنهم سيخرجوننا، لا نعلم إلى أين اقتادوا الناس.وأضاف شاهد العيان لـ"سبوتنيك": "لا يحق لك النطق ببنت شفة هنا".وصرّح القائد السابق لكتيبة "آيدار" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) يفغيني ديكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوحدات الروسية تطوق أرتيوموفسك بشكل شبه كامل.وقال ديكي في قناته على "تيلغرام": "أرتيوموفسك الآن تحت سيطرة القوات الروسية نحو 5/4، وأفيدييفكا نحو النصف تحت سيطرتهم".

https://sputnikarabic.ae/20221225/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تنقل-المزيد-من-قواتها-إلى-باخموت-بعد-الخسائر-الفادحة-1071563713.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري