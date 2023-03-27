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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/جنود-أوكرانيون-يرتدون-الزي-العسكري-الروسي-لاعتقال-الموالين-لموسكو-في-أرتيوموفسك-1075217760.html
جنود أوكرانيون يرتدون الزي العسكري الروسي لاعتقال الموالين لموسكو في أرتيوموفسك
جنود أوكرانيون يرتدون الزي العسكري الروسي لاعتقال الموالين لموسكو في أرتيوموفسك
قال أحد سكان مدينة أرتيوموفسك (باخموت) لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أوكرانيين ارتدوا الزي العسكري الروسي في المدينة من أجل التعرف على المواطنين الموالين لروسيا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T20:38+0000
2023-03-27T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف المواطن: "انتشرت شائعات في شارعنا بأن أشخاصًا يرتدون الزي العسكري قد جاؤوا، ثم جاء ما قيل أنه الجيش الروسي حيث ابتهجنا لأنهم سيخرجوننا، لا نعلم إلى أين اقتادوا الناس.وأضاف شاهد العيان لـ"سبوتنيك": "لا يحق لك النطق ببنت شفة هنا".وصرّح القائد السابق لكتيبة "آيدار" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) يفغيني ديكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوحدات الروسية تطوق أرتيوموفسك بشكل شبه كامل.وقال ديكي في قناته على "تيلغرام": "أرتيوموفسك الآن تحت سيطرة القوات الروسية نحو 5/4، وأفيدييفكا نحو النصف تحت سيطرتهم".
https://sputnikarabic.ae/20221225/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تنقل-المزيد-من-قواتها-إلى-باخموت-بعد-الخسائر-الفادحة-1071563713.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود أوكرانيون يرتدون الزي العسكري الروسي لاعتقال الموالين لموسكو في أرتيوموفسك

20:38 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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قال أحد سكان مدينة أرتيوموفسك (باخموت) لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أوكرانيين ارتدوا الزي العسكري الروسي في المدينة من أجل التعرف على المواطنين الموالين لروسيا.
وأضاف المواطن: "انتشرت شائعات في شارعنا بأن أشخاصًا يرتدون الزي العسكري قد جاؤوا، ثم جاء ما قيل أنه الجيش الروسي حيث ابتهجنا لأنهم سيخرجوننا، لا نعلم إلى أين اقتادوا الناس.

وقال إنه حتى قبل بدء العملية الخاصة، اعتقلت المخابرات الأوكرانية زميله بسبب تصريحات موالية لروسيا، ولا يُعرف عنه شيئا حتى الآن.

وأضاف شاهد العيان لـ"سبوتنيك": "لا يحق لك النطق ببنت شفة هنا".
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة
25 ديسمبر 2022, 05:09 GMT
وصرّح القائد السابق لكتيبة "آيدار" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) يفغيني ديكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوحدات الروسية تطوق أرتيوموفسك بشكل شبه كامل.
وقال ديكي في قناته على "تيلغرام": "أرتيوموفسك الآن تحت سيطرة القوات الروسية نحو 5/4، وأفيدييفكا نحو النصف تحت سيطرتهم".
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMT
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