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"حزب الله": قرار انتخاب رئيس الجمهورية لن يكون إلا قرارا لبنانيا
"حزب الله": قرار انتخاب رئيس الجمهورية لن يكون إلا قرارا لبنانيا
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن "قرار انتخاب الرئيس لن يكون إلا قرارا لبنانيا أولا وثانيا وعاشرا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:44+0000
2023-03-27T21:44+0000
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وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق، إن "أولويتنا إيقاف الانهيار وأولوية الآخرين توظيفه واستثماره تناغما مع العقوبات الأمريكية على حساب شعبهم ولقمة عيشه"، حسب وكالة "العهد نيوز".ورأى الشيخ قاووق، أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من المراهنات والمغامرات غير المحسوبة"، متابعا: "نريد رئيسا يحمل مشروع توافق، بينما هم يريدون رئيسًا مشروع فتنة بين اللبنانيين".واعتبر أن "انتظار الخارج من أجل انتخاب الرئيس ليس سوى مضيعة للوقت في الزمن الصعب"، مشيرا إلى أن المنطقة تدخل في مسارات وتحوّلات استراتيجية جديدة نتيجة التقارب مع سوريا وإيران، وعلينا أن نواكب هذا التحوّل لكي لا نبقى خارج المسار".وكانت تقارير إعلامية قالت إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أبلغ السفيرة الفرنسية لدى بلاده، آن غربو، أنه سيدعو إلى جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية فور انتهاء شهر رمضان.ووفقا لموقع النشرة اللبنانية فإن غربو أكدت في اجتماعها مع بري، "ضرورة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس"، وقد أجابها بري بالتأكيد على أنه "سيدعو لجلسة فور انتهاء شهر رمضان".يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة سياسية بعد شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان على مدار إحدى عشرة جلسة في انتخاب بديل له.وقد انعكست الأزمة السياسية على الأوضاع اللبنانية عامة، والاقتصادية على وجه الخصوص، حيث تعاني العملة اللبنانية من حالة انهيار متواصل أمام الدولار، مما ينعكس سلبا على خدمات كثيرة يعانيها المواطن اللبناني في حياته اليومية.طالع أيضا: لبنان ينهي عام 2022 من دون رئيس للجمهورية
https://sputnikarabic.ae/20221227/انتخاب-الرئيس-في-الجلسة-المقبلة-ما-دلالات-تصريحات-بشارة-الراعي-وهل-تنهي-الشغور-في-لبنان؟-1071672419.html
https://sputnikarabic.ae/20221107/بري-يدعو-للتوافق-على-انتخاب-رئيس-الجمهورية-ويقول-إن-لبنان-لن-يتحمل-الوضع-1069919192.html
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"حزب الله": قرار انتخاب رئيس الجمهورية لن يكون إلا قرارا لبنانيا

21:44 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن "قرار انتخاب الرئيس لن يكون إلا قرارا لبنانيا أولا وثانيا وعاشرا.
وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق، إن "أولويتنا إيقاف الانهيار وأولوية الآخرين توظيفه واستثماره تناغما مع العقوبات الأمريكية على حساب شعبهم ولقمة عيشه"، حسب وكالة "العهد نيوز".
ورأى الشيخ قاووق، أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من المراهنات والمغامرات غير المحسوبة"، متابعا: "نريد رئيسا يحمل مشروع توافق، بينما هم يريدون رئيسًا مشروع فتنة بين اللبنانيين".
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واعتبر أن "انتظار الخارج من أجل انتخاب الرئيس ليس سوى مضيعة للوقت في الزمن الصعب"، مشيرا إلى أن المنطقة تدخل في مسارات وتحوّلات استراتيجية جديدة نتيجة التقارب مع سوريا وإيران، وعلينا أن نواكب هذا التحوّل لكي لا نبقى خارج المسار".
وكانت تقارير إعلامية قالت إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أبلغ السفيرة الفرنسية لدى بلاده، آن غربو، أنه سيدعو إلى جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية فور انتهاء شهر رمضان.
ووفقا لموقع النشرة اللبنانية فإن غربو أكدت في اجتماعها مع بري، "ضرورة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس"، وقد أجابها بري بالتأكيد على أنه "سيدعو لجلسة فور انتهاء شهر رمضان".
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يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة سياسية بعد شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان على مدار إحدى عشرة جلسة في انتخاب بديل له.
وقد انعكست الأزمة السياسية على الأوضاع اللبنانية عامة، والاقتصادية على وجه الخصوص، حيث تعاني العملة اللبنانية من حالة انهيار متواصل أمام الدولار، مما ينعكس سلبا على خدمات كثيرة يعانيها المواطن اللبناني في حياته اليومية.
طالع أيضا: لبنان ينهي عام 2022 من دون رئيس للجمهورية
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