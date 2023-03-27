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https://sputnikarabic.ae/20230327/حمزة-يوسف-يؤكد-عزمه-تحقيق-الاستقلال-لأسكتلندا-بعد-فوزه-برئاسة-حزبه-1075207298.html
حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لأسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه
حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لأسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه
أكد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي الجديد، حمزة يوسف، عزمه على "تحقيق الاستقلال لأسكتلندا في حال تم انتخابه غدا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الأسكتلندي". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:33+0000
2023-03-27T15:33+0000
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وقال يوسف، عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لنيكولا ستورجون، إنه إذا "تم انتخابه رئيسا للوزراء فإنه سيكون رئيس وزراء لجميع الأسكتلنديين، وسيعمل جاهدا لنيل احترام وثقة الشعب الأسكتلندي".وأضاف أن "أولويته الفورية ستكون مواصلة حماية كل أسكتلندي من الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سيعمل على إصلاح وتعافي نظام الرعاية الصحي والقطاعات العامة الحيوية الأخرى، وسيدعم سلامة الاقتصاد الأسكتلندي ويحسن فرص الحياة لجميع أفراد الشعب في أنحاء البلاد".وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق اليوم، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا، وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الأسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20221123/اسكتلندا-تعتزم-تحويل-الانتخابات-العامة-البريطانية-إلى-تصويت-على-الاستقلال-1070487365.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اسكتلندا

حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لأسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه

15:33 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / Oli Scarffتم إطلاق التحية الملكية على قلعة إدنبرة من قبل فوج المدفعية الملكي 105، الذي يُقام بمناسبة الإعلان الرئيسي للملك تشارلز الثالث، في إدنبرة، اسكتلندا في إنجلترا، 10 سبتمبر 2022.
تم إطلاق التحية الملكية على قلعة إدنبرة من قبل فوج المدفعية الملكي 105، الذي يُقام بمناسبة الإعلان الرئيسي للملك تشارلز الثالث، في إدنبرة، اسكتلندا في إنجلترا، 10 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Oli Scarff
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أكد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي الجديد، حمزة يوسف، عزمه على "تحقيق الاستقلال لأسكتلندا في حال تم انتخابه غدا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الأسكتلندي".
وقال يوسف، عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لنيكولا ستورجون، إنه إذا "تم انتخابه رئيسا للوزراء فإنه سيكون رئيس وزراء لجميع الأسكتلنديين، وسيعمل جاهدا لنيل احترام وثقة الشعب الأسكتلندي".
وأضاف أن "أولويته الفورية ستكون مواصلة حماية كل أسكتلندي من الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سيعمل على إصلاح وتعافي نظام الرعاية الصحي والقطاعات العامة الحيوية الأخرى، وسيدعم سلامة الاقتصاد الأسكتلندي ويحسن فرص الحياة لجميع أفراد الشعب في أنحاء البلاد".
الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستارجن (يمين) تلقي التحية بكوعها خلال زيارتها لمكتب الاتصالات الطارئة (خط المساعدة للمسنين في اسكتلندا المدعوم من الحكومة الاسكتلندية) في إطار مكافحة وباء كورونا، في أدنبره في 18 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
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23 نوفمبر 2022, 20:56 GMT
وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق اليوم، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا، وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الأسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.
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