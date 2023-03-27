https://sputnikarabic.ae/20230327/حمزة-يوسف-يؤكد-عزمه-تحقيق-الاستقلال-لأسكتلندا-بعد-فوزه-برئاسة-حزبه-1075207298.html

حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لأسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه

حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لأسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه

أكد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي الجديد، حمزة يوسف، عزمه على "تحقيق الاستقلال لأسكتلندا في حال تم انتخابه غدا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الأسكتلندي". 27.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال يوسف، عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لنيكولا ستورجون، إنه إذا "تم انتخابه رئيسا للوزراء فإنه سيكون رئيس وزراء لجميع الأسكتلنديين، وسيعمل جاهدا لنيل احترام وثقة الشعب الأسكتلندي".وأضاف أن "أولويته الفورية ستكون مواصلة حماية كل أسكتلندي من الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سيعمل على إصلاح وتعافي نظام الرعاية الصحي والقطاعات العامة الحيوية الأخرى، وسيدعم سلامة الاقتصاد الأسكتلندي ويحسن فرص الحياة لجميع أفراد الشعب في أنحاء البلاد".وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق اليوم، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا، وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الأسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.

https://sputnikarabic.ae/20221123/اسكتلندا-تعتزم-تحويل-الانتخابات-العامة-البريطانية-إلى-تصويت-على-الاستقلال-1070487365.html

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