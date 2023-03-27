https://sputnikarabic.ae/20230327/خبير-نشر-موسكو-لأسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-رد-جوابي-على-الغرب-1075204121.html
خبير: نشر موسكو لأسلحة نووية في بيلاروسيا رد جوابي على الغرب
خبير: نشر موسكو لأسلحة نووية في بيلاروسيا رد جوابي على الغرب
ناقشنا في حلقة اليوم من "بلا قيود" موضوعات مهمة مع خبراء ومختصين كل في مجاله. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T14:32+0000
2023-03-27T14:32+0000
2023-03-27T14:32+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: نشر موسكو لأسلحة نووية في بيلاروسيا رد جوابي على الغرب
خبير: نشر موسكو لأسلحة نووية في بيلاروسيا رد جوابي على الغرب
بوتين يؤكد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وهذا ما علق عليه الخبير بالشأن الروسي، فائز حوالة، قائلا:العراق يرحب بقرار هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بشأن تصدير النفط عبر تركيا، وهو ما قال عنه المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، الدكتور عاصم جهاد: "إنه لن يؤثر سلبا على علاقات بغداد مع أنقرة وحكومة كردستان العراق".إضراب شامل يشل إسرائيل احتجاجا على الإصلاحات القضائية، وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الإسرائيلي حسن مرهج:ميقاتي يحل مشكلة التوقيت الصيفي والشتوي في لبنان، وعلق على هذا الموضوع، الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد:مبادرة "مطبخ زاد" في مصر لإفطار الصائمين في رمضان، والتي قالت عنها، هبة علام، العضوة المؤسسة بالمبادرة إنها تقوم على جهود المتطوعين الذين يساهمون في خفض تكاليف توفير الطعام للمحتاجين في المناطق الفقيرة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: نشر موسكو لأسلحة نووية في بيلاروسيا رد جوابي على الغرب
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ناقشنا في حلقة اليوم من "بلا قيود" موضوعات مهمة مع خبراء ومختصين كل في مجاله.
بوتين يؤكد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وهذا ما علق عليه الخبير بالشأن الروسي، فائز حوالة، قائلا:
"هذا رد فعل جوابي من موسكو على تصرفات واشنطن ونشرها للرؤوس النووية وتهديد بريطانيا بإرسال قذائف اليوارنيوم المنضب".
العراق يرحب بقرار هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بشأن تصدير النفط عبر تركيا، وهو ما قال عنه المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، الدكتور عاصم جهاد: "إنه لن يؤثر سلبا على علاقات بغداد مع أنقرة وحكومة كردستان العراق".
إضراب شامل يشل إسرائيل احتجاجا على الإصلاحات القضائية، وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الإسرائيلي حسن مرهج:
"إذا استمرت الاحتجاجات من جهة المعارضين والمؤيدين للإصلاح القضائي، في تصاعد وتم الاصطدام بينهم، في ظل امتلاك الجميع للسلاح، فإن هذا ينذر بحرب أهلية قادمة".
ميقاتي يحل مشكلة التوقيت الصيفي والشتوي في لبنان، وعلق على هذا الموضوع، الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد:
"وزراء الحكومة السابقون شجعوا ميقاتي على اتخاذ هذا القرار، لتفادي الانقسام، لأن من يريد التفريق حسب التوقيت يريد جر البلاد إلى الفتنة الطائفية للتغطية على المشكلات الرئيسية وحالة العجز".
مبادرة "مطبخ زاد" في مصر لإفطار الصائمين في رمضان، والتي قالت عنها، هبة علام، العضوة المؤسسة بالمبادرة إنها تقوم على جهود المتطوعين الذين يساهمون في خفض تكاليف توفير الطعام للمحتاجين في المناطق الفقيرة.
التفاصيل في الملف الصوتي...