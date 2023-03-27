https://sputnikarabic.ae/20230327/رئيس-مجلس-الوزراء-العراقي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-ولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-1075218529.html
رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
تلقى رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:01+0000
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وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان أنه تم "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".والأسبوع الماضي استقبل السوداني وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، وأكد السوداني "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-التجارة-السعودي-يعلق-على-زيارته-إلى-العراق-1074955001.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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تلقى رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.