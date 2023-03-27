https://sputnikarabic.ae/20230327/روسيا-تختبر-تكنولوجيا-لإطلاق-الأقمار-الصناعية-متناهية-الصغر-1075202481.html
روسيا تختبر تكنولوجيا لإطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر
روسيا تختبر تكنولوجيا لإطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر
تخطط شركة "غيوسكان" لإرسال القمر الصناعي المدرسي "ستراتوسات تي كي 1" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية في صيف عام 2023، وسيتم استخدامه لاختبار تكنولوجيا لتوصيل... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:58+0000
2023-03-27T13:58+0000
2023-03-27T13:58+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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تحدث ألكسندر خوخلوف، رئيس مشروع مركبة الفضاء الصغيرة في شركة غيوسكان، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين عن تطوير جهاز "ستراتوسات تي كي 1" لصالح شركة ستراتونافيتكا والذي من المقرر إطلاقه في المدار في صيف عام 2023 من قاعدة فوستوشني الفضائية.سيختبر هذا الإطلاق طريقة توصيل أقمار صناعية مدرسية تزن 200 غرام أو أكثر (أقمار صناعية بيكو) في المدار.وبشكل عام، ووفقًا لخوخلوف، تخطط الشركة في عام 2023 لإطلاق أربع مركبات فضائية صغيرة بالإضافة إلى ستراتوسات تي كي 1 في شتاء 2023-2024، وسيتم إرسال القمر الصناعي "غوريزونت" التابع لجامعة البلطيق الحكومية إلى المدار.ومن خلالها من المخطط دراسة مقاومة الدوائر الدقيقة للإشعاع والتغيرات في خصائص الألواح الشمسية تحت تأثير الفضاء الخارجي.
https://sputnikarabic.ae/20230208/إطلاق-القمر-الصناعي-الإيراني-ناهيد-2-في-نهاية-العام-الجاري-1073279106.html
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روسيا, علوم
روسيا تختبر تكنولوجيا لإطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر
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تخطط شركة "غيوسكان" لإرسال القمر الصناعي المدرسي "ستراتوسات تي كي 1" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية في صيف عام 2023، وسيتم استخدامه لاختبار تكنولوجيا لتوصيل الأجهزة الأصغر حتى من الأقمار الصناعية النانوية الصغيرة.
تحدث ألكسندر خوخلوف، رئيس مشروع مركبة الفضاء الصغيرة في شركة غيوسكان، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين عن تطوير جهاز "ستراتوسات تي كي 1" لصالح شركة ستراتونافيتكا والذي من المقرر إطلاقه في المدار في صيف عام 2023 من قاعدة فوستوشني الفضائية.
سيختبر هذا الإطلاق طريقة توصيل أقمار صناعية مدرسية تزن 200 غرام أو أكثر (أقمار صناعية بيكو) في المدار.
وحدد خوخلوف أن حمولة القمر الصناعي ستكون حاوية بها عدة أقمار صناعية بيكو في العالم، ويتم بالفعل إنتاج مثل هذه الأجهزة الصغيرة، لكن في روسيا سيتم إطلاقها في المدار لأول مرة.
وبشكل عام، ووفقًا لخوخلوف، تخطط الشركة في عام 2023 لإطلاق أربع مركبات فضائية
صغيرة بالإضافة إلى ستراتوسات تي كي 1 في شتاء 2023-2024، وسيتم إرسال القمر الصناعي "غوريزونت" التابع لجامعة البلطيق الحكومية إلى المدار.
ومن خلالها من المخطط دراسة مقاومة الدوائر الدقيقة للإشعاع والتغيرات في خصائص الألواح الشمسية تحت تأثير الفضاء الخارجي.