عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/شمخاني-لا-قيود-على-تعزيز-وتطوير-علاقات-إيران-مع-دول-الجوار-1075211958.html
شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير علاقات إيران مع دول الجوار
شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير علاقات إيران مع دول الجوار
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو الأولوية الرئيسية لإيران في العلاقات الخارجية". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T17:49+0000
2023-03-27T17:49+0000
إيران
أخبار إيران
قطر
أخبار قطر اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104350/85/1043508595_0:163:2047:1314_1920x0_80_0_0_4a9e43635c30205c8919cf538c86871c.jpg
وخلال لقائه وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي يزور طهران حاليا، أكد شمخاني "ضرورة تحسين مستوى التعاون التجاري وكذلك الأنشطة المشتركة في مجال مشاريع البنية التحتية، بما يتوافق مع التفاعلات السياسية بين البلدين، من خلال إزالة العقبات القائمة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وحذر من محاولات خلق مشاكل في علاقات إيران مع قطر، قائلا: إن "بعض الدول خارج المنطقة تسعى إلى خلق سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر من خلال إساءة استغلال الأحداث المشبوهة، ومن الضروري أن يتعامل البلدان مع هذه العملية بحذر تام".من جهته، أعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، عن "ارتياحه للاتفاق بين إيران والسعودية على تطبيع العلاقات"، واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.وأشار إلى أن "تطوير العلاقات الشاملة مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر"، مؤكدا أن "زيادة حجم التعاون التجاري وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية من المحاور الرئيسية التي يجب تفعيلها في العلاقات بين البلدين".وكان رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب مؤخرا، عن ترحيب بلاده بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير خارجية قطر مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".واتفقت إيران والسعودية، مؤخرا، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما جاء في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وذكر البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-وقطر-تؤكدان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-مختلف-المجالات-1070636621.html
https://sputnikarabic.ae/20230326/وزيرا-خارجية-إيران-والسعودية-يناقشان-هاتفيا-ترتيبات-عقد-لقاء-بينهما-في-شهر-رمضان--1075171730.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-خارجية-الإمارات-لنظيره-الإيراني-التحول-في-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-يصب-في-صالح-المنطقة-1075014521.html
إيران
أخبار إيران
قطر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104350/85/1043508595_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_99b0083387644993c92a18d6e06eed69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير علاقات إيران مع دول الجوار

17:49 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSANأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSAN
تابعنا عبرTelegram
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو الأولوية الرئيسية لإيران في العلاقات الخارجية".
وخلال لقائه وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي يزور طهران حاليا، أكد شمخاني "ضرورة تحسين مستوى التعاون التجاري وكذلك الأنشطة المشتركة في مجال مشاريع البنية التحتية، بما يتوافق مع التفاعلات السياسية بين البلدين، من خلال إزالة العقبات القائمة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وحذر من محاولات خلق مشاكل في علاقات إيران مع قطر، قائلا: إن "بعض الدول خارج المنطقة تسعى إلى خلق سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر من خلال إساءة استغلال الأحداث المشبوهة، ومن الضروري أن يتعامل البلدان مع هذه العملية بحذر تام".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
إيران وقطر تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
28 نوفمبر 2022, 16:07 GMT
من جهته، أعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، عن "ارتياحه للاتفاق بين إيران والسعودية على تطبيع العلاقات"، واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشار إلى أن "تطوير العلاقات الشاملة مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر"، مؤكدا أن "زيادة حجم التعاون التجاري وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية من المحاور الرئيسية التي يجب تفعيلها في العلاقات بين البلدين".
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان هاتفيا ترتيبات عقد لقاء بينهما في شهر رمضان
أمس, 20:44 GMT
وكان رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب مؤخرا، عن ترحيب بلاده بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير خارجية قطر مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
واتفقت إيران والسعودية، مؤخرا، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما جاء في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني: التحول في العلاقات بين إيران والسعودية يصب في صالح المنطقة
22 مارس, 06:48 GMT
وذكر البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала