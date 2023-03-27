https://sputnikarabic.ae/20230327/شمخاني-لا-قيود-على-تعزيز-وتطوير-علاقات-إيران-مع-دول-الجوار-1075211958.html

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير علاقات إيران مع دول الجوار

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير علاقات إيران مع دول الجوار

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو الأولوية الرئيسية لإيران في العلاقات الخارجية". 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T17:49+0000

2023-03-27T17:49+0000

2023-03-27T17:49+0000

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وخلال لقائه وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي يزور طهران حاليا، أكد شمخاني "ضرورة تحسين مستوى التعاون التجاري وكذلك الأنشطة المشتركة في مجال مشاريع البنية التحتية، بما يتوافق مع التفاعلات السياسية بين البلدين، من خلال إزالة العقبات القائمة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وحذر من محاولات خلق مشاكل في علاقات إيران مع قطر، قائلا: إن "بعض الدول خارج المنطقة تسعى إلى خلق سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر من خلال إساءة استغلال الأحداث المشبوهة، ومن الضروري أن يتعامل البلدان مع هذه العملية بحذر تام".من جهته، أعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، عن "ارتياحه للاتفاق بين إيران والسعودية على تطبيع العلاقات"، واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.وأشار إلى أن "تطوير العلاقات الشاملة مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر"، مؤكدا أن "زيادة حجم التعاون التجاري وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية من المحاور الرئيسية التي يجب تفعيلها في العلاقات بين البلدين".وكان رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب مؤخرا، عن ترحيب بلاده بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير خارجية قطر مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".واتفقت إيران والسعودية، مؤخرا، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما جاء في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وذكر البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.

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