https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-روسيا-ترسل-إشارة-مهمة-إلى-الولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-1075196665.html

صحيفة: روسيا ترسل إشارة مهمة إلى الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

صحيفة: روسيا ترسل إشارة مهمة إلى الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا كان بمثابة إشارة للولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T12:16+0000

2023-03-27T12:16+0000

2023-03-27T12:16+0000

رصد عسكري

روسيا

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يقول المنشور: "بهذه الخطوة، تأمل موسكو أن تُظهر أنه إذا استمرت واشنطن والغرب في التدخل في الصراع الأوكراني أو بدأت في توريد أسلحة الدمار الشامل، فإن روسيا ستستمر في اتخاذ إجراءات مضادة".في الوقت نفسه، فإن الطريقة التي علقت بها الولايات المتحدة على الأخبار حول خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في جمهورية مجاورة، تظهر رغبة واشنطن في "عدم إثارة غضب موسكو".ويتوقع البيت الأبيض تحقيق أهدافه من خلال "إرهاق" روسيا بتدخله في المواجهة في أوكرانيا.في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وأوضح رئيس الدولة أن روسيا تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن.

https://sputnikarabic.ae/20230325/البنتاغون-لا-نرى-سببا-لتغيير-تموضعنا-النووي-بعد-إعلان-موسكو-نشر-أسلحة-نووية-بمينسك-1075138883.html

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رصد عسكري, روسيا