https://sputnikarabic.ae/20230327/صراع-بين-غولين-أوروبيين-يتسبب-بـتحطم-السيارة-النووية-1075195977.html

صراع بين "غولين أوروبيين" يتسبب بـ"تحطم السيارة النووية"

صراع بين "غولين أوروبيين" يتسبب بـ"تحطم السيارة النووية"

يلقي عملاقا الاتحاد الأوروبي بثقليهما داخل القارة بسبب تضارب مصالحهما، وقد يكون ذلك سيئًا ليس فقط لوحدة الكتلة الهشة للاتحاد أصلا، ولكن أيضًا لمحاولته قيادة... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T12:02+0000

2023-03-27T12:02+0000

2023-03-27T12:02+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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واعتبرت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، أن عمليتي إفساد في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أحدهما مدفوعة بمحاولة ألمانيا في اللحظة الأخيرة لتعديل خطة الاتحاد الأوروبي لحظر المحركات التي تعمل بالاحتراق، والآخر بسبب محاولات فرنسا لإدراج الطاقة النووية في تشريع جديد للطاقة النظيفة، والدولتان، حسب "بوليتيكو"، تحولان الانتباه عن مهمة الاتحاد الأوروبي للاعتماد على التكنولوجيا النظيفة التي تأمل بروكسل أن تبقي أوروبا قادرة على المنافسة في سباق عالمي مع الولايات المتحدة والصين.ففي اجتماع القادة، انتقد رئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريش قرار ألمانيا بعرقلة الاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن حظر محركات الاحتراق ووصفه بأنه "محير".وقال وزير من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لم يرغب في الكشف عن هويته للصحيفة من أجل التحدث بصراحة عن المسألة الدبلوماسية الخلافية: "هذا أمر مزعج حقًا للجميع".وقال الوزير إن "معارك فرنسا أولية بشأن الطاقة النووية وكانت مشكلة كبيرة وعطلت أيضًا قرارات أخرى، أما بالنسبة للألمان وسياراتهم، فالهروب من صفقة تم عقدها بالفعل بشأن شيء بهذه الأهمية ليس مفيدا للغاية".إشارة سلبيةوأعرب كاريش علنًا عن قلق أثاره العديد من الدبلوماسيين على انفراد: إذا شعرت ألمانيا أن بإمكانها احتجاز مبادرة الاتحاد الأوروبي الخضراء الرئيسية كرهينة بسبب قضية تتعلق بالمصلحة الوطنية، فلماذا لا تفعل أي دولة أخرى؟واعتبرت الصحيفة أن ليس كل بلد لديه نفوذ ألمانيا أو يمكنه جعل عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي تُفدى بنفس الطريقة، لكن ملاحظة كاريش تعكس إحساسًا بالظلم تشعر به بعض الدول الأصغر، وهذا له تأثير مدمر على وحدة الاتحاد الأوروبي.وأكد جورج زاتشمان من مركز أبحاث بروغويل ومقره بروكسل: "ما هو على المحك هو حالة اليقين من الاستثمار في أوروبا".وأردف زاتشمان: "سيكون من الجيد أن نجد طريقة للعيش ونتركها تعيش" ، مما يتيح "للدول الأعضاء قدرًا من حرية التصرف بشأن طريق إزالة الكربون".الغبار النوويوذكرت "بوليتيكو" أنه فيما يتعلق بالمسألة النووية، لطالما كانت فرنسا وألمانيا قطبين متضادين.وتحصل فرنسا على معظم احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية، وترى أن التكنولوجيا هذه ضرورية للوصول إلى التخلص من انبعاثات الكربون.وأضافت الصحيفة: "نادرًا ما أدى هذا الانقسام بين أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي إلى صراعات واسعة النطاق في الماضي، حيث أن مزيج الطاقة في كل بلد هو قضية وطنية".ونوهت "بوليتيكو" إلى أنه "من المرجح أن تظهر القضية مرة أخرى عندما يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، مع وضع أسواق غاز الهيدروجين على جدول الأعمال".ودفعت مخاوف، العام الماضي، بشأن أمن الغاز العديد من أولئك الذين كانوا في السابق على السياج إلى المراهنة على الطاقة النووية كخيار احتياطي.وقلة هم الذين يتابعون هذه القضية بصوت عالٍ مثل باريس التي تخطط لمسار "نهضة" بناء محطات الطاقة النووية وستستفيد بشكل كبير إذا كانت الطاقة النووية مؤهلة للحصول على دعم من الدولة المدعومة من الاتحاد الأوروبي ولوائح مخففة.وختمت الصحيفة: "هناك شيء واحد مؤكد: لا يوجد شيء جديد على الوحوش الكبرى في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم آلة بروكسل لتحقيق مصالحها الخاصة".

https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-وفرنسا-تبرمان-صفقة-جديدة-في-مجال-الطاقة-النووية-1074568327.html

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