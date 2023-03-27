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https://sputnikarabic.ae/20230327/ضابط-مخابرات-أمريكي-يحرض-على-التمرد-ضد-زيلينسكي-1075197702.html
ضابط مخابرات أمريكي يحرض على التمرد ضد زيلينسكي
ضابط مخابرات أمريكي يحرض على التمرد ضد زيلينسكي
نصح ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، الأوكرانيين غير الراضين عن سياسات كييف، بالتمرد ضد نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:02+0000
2023-03-27T13:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الضابط سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": "الآن العديد من الأوكرانيين غير راضين عما يحدث في بلادهم. لماذا تجلس ولا تفعل شيئًا؟ إذا شعرت بخيبة أمل في حكومة زيلينسكي ، فلا تقف مكتوف الأيدي".واستذكر ريتر كيف تمرد الشعب الأمريكي على البريطانيين، وقاتلوا من أجل حريتهم، ويعتقد ريتر أن الأوكرانيين يجب أن يحذوا حذوهم في ضوء محنتهم الحالية.وأضاف ريتر: "إن الأوكرانيين غير المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل زيلينسكي، الذي تقوده الولايات المتحدة، يجب أن يناضلوا من أجل حقوقهم".أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-الولايات-المتحدة-تطعن-أوكرانيا-في-ظهرها-بمساعدة-غير-متوقعة-لروسيا-1075175820.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط مخابرات أمريكي يحرض على التمرد ضد زيلينسكي

13:02 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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نصح ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، الأوكرانيين غير الراضين عن سياسات كييف، بالتمرد ضد نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال الضابط سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": "الآن العديد من الأوكرانيين غير راضين عما يحدث في بلادهم. لماذا تجلس ولا تفعل شيئًا؟ إذا شعرت بخيبة أمل في حكومة زيلينسكي ، فلا تقف مكتوف الأيدي".
واستذكر ريتر كيف تمرد الشعب الأمريكي على البريطانيين، وقاتلوا من أجل حريتهم، ويعتقد ريتر أن الأوكرانيين يجب أن يحذوا حذوهم في ضوء محنتهم الحالية.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
صحيفة: أمريكا تطعن أوكرانيا في ظهرها "بمساعدة غير متوقعة" لروسيا
07:23 GMT
وأضاف ريتر: "إن الأوكرانيين غير المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل زيلينسكي، الذي تقوده الولايات المتحدة، يجب أن يناضلوا من أجل حقوقهم".
أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
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