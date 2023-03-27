https://sputnikarabic.ae/20230327/ضابط-مخابرات-أمريكي-يحرض-على-التمرد-ضد-زيلينسكي-1075197702.html
ضابط مخابرات أمريكي يحرض على التمرد ضد زيلينسكي
ضابط مخابرات أمريكي يحرض على التمرد ضد زيلينسكي
نصح ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، الأوكرانيين غير الراضين عن سياسات كييف، بالتمرد ضد نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:02+0000
2023-03-27T13:02+0000
2023-03-27T13:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الضابط سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": "الآن العديد من الأوكرانيين غير راضين عما يحدث في بلادهم. لماذا تجلس ولا تفعل شيئًا؟ إذا شعرت بخيبة أمل في حكومة زيلينسكي ، فلا تقف مكتوف الأيدي".واستذكر ريتر كيف تمرد الشعب الأمريكي على البريطانيين، وقاتلوا من أجل حريتهم، ويعتقد ريتر أن الأوكرانيين يجب أن يحذوا حذوهم في ضوء محنتهم الحالية.وأضاف ريتر: "إن الأوكرانيين غير المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل زيلينسكي، الذي تقوده الولايات المتحدة، يجب أن يناضلوا من أجل حقوقهم".أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-الولايات-المتحدة-تطعن-أوكرانيا-في-ظهرها-بمساعدة-غير-متوقعة-لروسيا-1075175820.html
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط مخابرات أمريكي يحرض على التمرد ضد زيلينسكي
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نصح ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، الأوكرانيين غير الراضين عن سياسات كييف، بالتمرد ضد نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال الضابط سكوت ريتر، في مقابلة
مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": "الآن العديد من الأوكرانيين غير راضين عما يحدث في بلادهم. لماذا تجلس ولا تفعل شيئًا؟ إذا شعرت بخيبة أمل في حكومة زيلينسكي ، فلا تقف مكتوف الأيدي".
واستذكر ريتر كيف تمرد الشعب الأمريكي على البريطانيين، وقاتلوا من أجل حريتهم، ويعتقد ريتر أن الأوكرانيين يجب أن يحذوا حذوهم في ضوء محنتهم الحالية.
وأضاف ريتر: "إن الأوكرانيين غير المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل زيلينسكي، الذي تقوده الولايات المتحدة، يجب أن يناضلوا من أجل حقوقهم".
أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.