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علماء "روساتوم" يبتكرون معادن متقدمة لـ "مفاعلات المستقبل"
علماء "روساتوم" يبتكرون معادن متقدمة لـ "مفاعلات المستقبل"
أعلن أليكسي دوب، النائب الأول لمدير شركة "العلم والابتكار" (قسم في "روساتوم") أن المتخصصين في مؤسسة "روساتوم" الحكومية أنجزوا جميع المهام في مجال تطوير مواد... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:02+0000
2023-03-27T08:02+0000
علوم
روسيا
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وقال دوب لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الأكثر أهمية هو أنه في عام 2022، تم الانتهاء من جميع المهام المخطط لها في إطار برنامج "تطوير الهندسة والتقنيات والبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة الذرية في روسيا"، يتقدمون بشكل تدريجي في اتجاهات مختلفة.مواد للتركيبات الجديدةوأكد دوب أن "إحدى المهام الرئيسية للبرنامج كانت ضمان الاستقلال التكنولوجي والتنمية - ليس فقط في الصناعة النووية، ولكن أيضًا في الصناعات الأخرى، وهذه المهمة ذات صلة خاصة الآن".ووفقًا له، فإن المتخصصين في الصناعة النووية الروسية يقومون بمهمتهم لإنشاء مواد جديدة للأجهزة الواعدة.وأشار إلى أنه "تمكن العلماء من الحصول على معدن يتميز بنقاوته وقوته الكبيرة. ما يسمى التقصف الحراري والإشعاعي لمثل هذا المعدن يتجلى بدرجة أقل بكثير من ذي قبل".ستجعل المواد الواعدة من الممكن توفير مشاريع مفاعلات الأجيال القادمة موثوقة للغاية وذات عمر طويل.
https://sputnikarabic.ae/20230207/روسآتوم-الروسية-تبحث-بناء-محطة-للطاقة-النووية-في-سريلانكا-1073199499.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

علماء "روساتوم" يبتكرون معادن متقدمة لـ "مفاعلات المستقبل"

08:02 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /  / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /
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أعلن أليكسي دوب، النائب الأول لمدير شركة "العلم والابتكار" (قسم في "روساتوم") أن المتخصصين في مؤسسة "روساتوم" الحكومية أنجزوا جميع المهام في مجال تطوير مواد جديدة لأنظمة الطاقة المتقدمة في عام 2022، على وجه الخصوص، حصلوا على عينات من المعادن لمحطات المفاعل اللازمة لتطوير الطاقة النووية.
وقال دوب لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الأكثر أهمية هو أنه في عام 2022، تم الانتهاء من جميع المهام المخطط لها في إطار برنامج "تطوير الهندسة والتقنيات والبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة الذرية في روسيا"، يتقدمون بشكل تدريجي في اتجاهات مختلفة.
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"روساتوم" الروسية تبحث بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا
7 فبراير, 04:56 GMT

مواد للتركيبات الجديدة

وأكد دوب أن "إحدى المهام الرئيسية للبرنامج كانت ضمان الاستقلال التكنولوجي والتنمية - ليس فقط في الصناعة النووية، ولكن أيضًا في الصناعات الأخرى، وهذه المهمة ذات صلة خاصة الآن".
ووفقًا له، فإن المتخصصين في الصناعة النووية الروسية يقومون بمهمتهم لإنشاء مواد جديدة للأجهزة الواعدة.

وأضاف: "تحدد مدة خدمة وحدة معينة تفوق الصناعة على المنافسين. لذلك، فإن معرفة كيفية تفاعل المواد المختلفة في ظل الضغوط ودرجات الحرارة الشديدة، في ظل ظروف خدمة معينة، أمر مهم جدًا للمصممين لفهم كيفية إنشاء مصانع جديدة".

وأشار إلى أنه "تمكن العلماء من الحصول على معدن يتميز بنقاوته وقوته الكبيرة. ما يسمى التقصف الحراري والإشعاعي لمثل هذا المعدن يتجلى بدرجة أقل بكثير من ذي قبل".
ستجعل المواد الواعدة من الممكن توفير مشاريع مفاعلات الأجيال القادمة موثوقة للغاية وذات عمر طويل.
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