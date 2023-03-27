عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230327/علماء-يعثرون-بشكل-مفاجئ-على-جينات-مرتبطة-بأمراض-القلب---1075197344.html
علماء يعثرون بشكل مفاجئ على جينات "مرتبطة بأمراض القلب"
علماء يعثرون بشكل مفاجئ على جينات "مرتبطة بأمراض القلب"
أدى الانتشار المتزايد للاختبارات الجينية بين الاختصاصيين في الرعاية الصحية والباحثين والمستهلكين، إلى اكتشاف التشوهات الجينية العرضية المرتبطة بأمراض القلب... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T12:55+0000
2023-03-27T12:55+0000
مجتمع
علوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102194/25/1021942509_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f0f67c6be7244bc5c74ef52d4bc15a19.jpg
ومع ذلك، حذّرت جمعية القلب الأمريكية من اعتبار جميع المتغيرات الجينية المفردة التي تم تحديدها تقود بالضرورة إلى عوامل الخطر، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس"، اليوم الاثنين.ويساعد بيان علمي جديد، لجمعية القلب الأمريكية، في تفسير المتغيرات الجينية التي تم العثور عليها صدفةً والتي قد تكون مرتبطةً بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتحذر لجنة كتابة بيان جمعية القلب الأمريكية من أن المتغيرات الجينية الفردية التي تم تحديدها صدفةً، قد تكون أو لا تكون عوامل خطر للمرض، لذلك من المهم تفسيرها بشكل صحيح وحذر.وتعني زيادة استخدام الاختبارات الجينية أن الناس قد يكتشفون أن لديهم متغيرًا جينيًا مرتبطًا ببعض أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية .ويقترح بيان علمي جديد في مجلة جمعية القلب الأمريكية، يهدف إلى مساعدة الأفراد والمتخصصين في الرعاية الصحية على فهم ما يجب فعله عند اكتشاف متغير الخطوات التالية لتحديد ما إذا كان البديل يحمل بالفعل مخاطر صحية، ويقدم الدعم لاختصاصيي الرعاية الصحية حول كيفية التواصل مع الأشخاص وعائلاتهم، ويقترح إجراءات المتابعة المناسبة لرعاية الأشخاص ذوي المتغيرات التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.يمكن أيضًا اكتشاف هذه المتغيرات الجينية غير المتوقعة من خلال الاختبارات الجينية عن طريق مجموعات اختبار الحمض النووي المباشر للمستهلكين.ويتم تشجيع الاستشارة الوراثية الأولية بشدة لإعداد المرضى لإمكانية النتائج العرضية، وكيف سيتم توصيل النتائج وما إذا كانت النتائج المحتملة، والآثار المحتملة على أنفسهم وأفراد الأسرة.قال رئيس لجنة كتابة البيانات العلمية والأستاذ في كلية الطب في جامعة ديوك في دورهام في ولاية نورث كارولينا، أندرو لاندستورم: "حيث كنا نبحث ذات مرة عن التغيرات الجينية في حفنة من الجينات، يمكننا الآن تسلسل كل جين، وربما الجينوم بأكمله، مما يسمح لنا بإجراء التشخيصات الجينية التي كان من الممكن أن تكون مستحيلة في الماضي".ومع زيادة الاختبارات الجينية، تأتي المزيد من المفاجآت، بما في ذلك العثور على متغيرات غير متوقعة في الجينات التي قد تكون مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وهذا البيان هو الأول من نوعه الذي يركز على الأمراض الوراثية الأحادية الجين للأمراض القلبية الوعائية التي يمكن أن تنتقل داخل العائلات مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي.ويوجد حاليًا، حسب البيان، 42 جينًا متغيرًا ثانويًا يمكن علاجه إكلينيكيًا يزيد من خطر الإصابة بالمرض أو الوفاة من الموت القلبي المفاجئ وفشل القلب وأنواع أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا للكلية الأمريكية لعلم الوراثة الطبية والجينوم، تتسبب المتغيرات الجينية التي تسبب متلازمة اضطراب دقات القلب (كيو تي) الطويلة في إعادة ضبط القلب كهربائيًا بشكل أبطأ من المعتاد بعد كل انقباض، مما قد يتسبب في عدم الاستقرار الكهربائي للقلب وقد يؤدي إلى الإغماء أو عدم انتظام ضربات القلب أو حتى الموت المفاجئ.وبمجرد العثور على متغير جيني عرضي للأمراض القلبية الوعائية، يقترح مؤلفو البيان إطارًا لتفسير المتغير وتحديد ما إذا كان مصنفًا على أنه حميد أو غير مؤكد أو مسببا للأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20230312/دراسة-تنشئ-رابط-بين-بديل-السكر-الإريثريتول-والإصابة-بالنوبات-القلبية-والسكتة-الدماغية-وتخثر-الدم-1074631299.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/علماء-روس-يطورون-رقعة-قلبية-لمراقبة-عمل-القلب-1074385068.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102194/25/1021942509_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d205e596f760d592a7218a6e7aece453.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء يعثرون بشكل مفاجئ على جينات "مرتبطة بأمراض القلب"

12:55 GMT 27.03.2023
© Fotolia / Sergey Nivens / جينات
جينات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Fotolia / Sergey Nivens /
تابعنا عبرTelegram
أدى الانتشار المتزايد للاختبارات الجينية بين الاختصاصيين في الرعاية الصحية والباحثين والمستهلكين، إلى اكتشاف التشوهات الجينية العرضية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ومع ذلك، حذّرت جمعية القلب الأمريكية من اعتبار جميع المتغيرات الجينية المفردة التي تم تحديدها تقود بالضرورة إلى عوامل الخطر، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس"، اليوم الاثنين.

لمعالجة هذه المشكلة، يوفر بيان علمي جديد إطارًا لمختصي الرعاية الصحية لتقييم المتغيرات الجينية بدقة، وإبلاغ النتائج مع المرضى وعائلاتهم، وإنشاء فرق قوية متعددة التخصصات للرعاية المخصصة عند الضرورة.

ويساعد بيان علمي جديد، لجمعية القلب الأمريكية، في تفسير المتغيرات الجينية التي تم العثور عليها صدفةً والتي قد تكون مرتبطةً بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
نظرًا لأن المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمستهلكين يستخدمون الاختبارات الجينية بشكل متزايد، فإنهم يكشفون عن تشوهات جينية عرضية، أو متغيرات مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتحذر لجنة كتابة بيان جمعية القلب الأمريكية من أن المتغيرات الجينية الفردية التي تم تحديدها صدفةً، قد تكون أو لا تكون عوامل خطر للمرض، لذلك من المهم تفسيرها بشكل صحيح وحذر.
ويقدم البيان العلمي الجديد إطارًا لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية في تقييم المتغيرات الجينية الفردية بشكل مناسب، وإبلاغ النتائج مع المرضى والأسر، وعند الحاجة، كيفية إنشاء فريق قوي متعدد التخصصات للرعاية الفردية.
وتعني زيادة استخدام الاختبارات الجينية أن الناس قد يكتشفون أن لديهم متغيرًا جينيًا مرتبطًا ببعض أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية .
ويقترح بيان علمي جديد في مجلة جمعية القلب الأمريكية، يهدف إلى مساعدة الأفراد والمتخصصين في الرعاية الصحية على فهم ما يجب فعله عند اكتشاف متغير الخطوات التالية لتحديد ما إذا كان البديل يحمل بالفعل مخاطر صحية، ويقدم الدعم لاختصاصيي الرعاية الصحية حول كيفية التواصل مع الأشخاص وعائلاتهم، ويقترح إجراءات المتابعة المناسبة لرعاية الأشخاص ذوي المتغيرات التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
مجتمع
دراسة تنشئ رابط بين بديل السكر "الإريثريتول" والإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتخثر الدم
12 مارس, 10:52 GMT
غالبًا ما يتم العثور على المتغيرات المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية "بشكل عرضي" عندما يخضع الأشخاص للاختبار الجيني لأسباب غير قلبية، بما في ذلك الفحص أو تشخيص أمراض أخرى.
يمكن أيضًا اكتشاف هذه المتغيرات الجينية غير المتوقعة من خلال الاختبارات الجينية عن طريق مجموعات اختبار الحمض النووي المباشر للمستهلكين.
ويتم تشجيع الاستشارة الوراثية الأولية بشدة لإعداد المرضى لإمكانية النتائج العرضية، وكيف سيتم توصيل النتائج وما إذا كانت النتائج المحتملة، والآثار المحتملة على أنفسهم وأفراد الأسرة.
قال رئيس لجنة كتابة البيانات العلمية والأستاذ في كلية الطب في جامعة ديوك في دورهام في ولاية نورث كارولينا، أندرو لاندستورم: "حيث كنا نبحث ذات مرة عن التغيرات الجينية في حفنة من الجينات، يمكننا الآن تسلسل كل جين، وربما الجينوم بأكمله، مما يسمح لنا بإجراء التشخيصات الجينية التي كان من الممكن أن تكون مستحيلة في الماضي".
ومع زيادة الاختبارات الجينية، تأتي المزيد من المفاجآت، بما في ذلك العثور على متغيرات غير متوقعة في الجينات التي قد تكون مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
علماء روس يطورون "رقعة لاسلكية" لمراقبة عمل القلب
6 مارس, 12:50 GMT

إذا فسرنا هذه المتغيرات العرضية بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى رعاية غير مناسبة، إما من خلال اقتراح أن المرضى معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب عندما لا يفعلون ذلك، أو من خلال عدم تقديم الرعاية لأولئك المعرضين لخطر متزايد للإصابة بحالة حرجة.

وهذا البيان هو الأول من نوعه الذي يركز على الأمراض الوراثية الأحادية الجين للأمراض القلبية الوعائية التي يمكن أن تنتقل داخل العائلات مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي.
ويوجد حاليًا، حسب البيان، 42 جينًا متغيرًا ثانويًا يمكن علاجه إكلينيكيًا يزيد من خطر الإصابة بالمرض أو الوفاة من الموت القلبي المفاجئ وفشل القلب وأنواع أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا للكلية الأمريكية لعلم الوراثة الطبية والجينوم، تتسبب المتغيرات الجينية التي تسبب متلازمة اضطراب دقات القلب (كيو تي) الطويلة في إعادة ضبط القلب كهربائيًا بشكل أبطأ من المعتاد بعد كل انقباض، مما قد يتسبب في عدم الاستقرار الكهربائي للقلب وقد يؤدي إلى الإغماء أو عدم انتظام ضربات القلب أو حتى الموت المفاجئ.
وبمجرد العثور على متغير جيني عرضي للأمراض القلبية الوعائية، يقترح مؤلفو البيان إطارًا لتفسير المتغير وتحديد ما إذا كان مصنفًا على أنه حميد أو غير مؤكد أو مسببا للأمراض.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала