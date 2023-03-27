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غرق عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة سواحل تونس
غرق عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة سواحل تونس
قال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبالي، إن ما لا يقل عن 29 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء غرقوا قبالة سواحل تونس خلال الـ 24... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T07:25+0000
2023-03-27T07:25+0000
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سبوتنيك. وأوضح الجبالي، اليوم الأحد، أن الحالات التي غرق فيها المهاجرون ليست ذات صلة وحدثت في مواقع مختلفة، مضيفا أن "خفر السواحل التونسي سجل ما مجموعه ثلاث حطام لسفن تحمل مهاجرين في البحر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إنقاذ بعضهم فقط".وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني التونسي، يوم الخميس الماضي، أن "وحداته أحبطت في غضون يوم 30 محاولة هجرة غير نظامية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس ومدينة الشابة الشرقية"، في غضون ذلك، تم اعتقال 2034 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم تسعة مواطنين تونسيين.على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت أوروبا تدفق المهاجرين واللاجئين الفارين من الحرب والفقر في بلدانهم الأصلية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يموت العديد من طالبي اللجوء في مياه البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

غرق عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة سواحل تونس

07:25 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
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قال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبالي، إن ما لا يقل عن 29 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء غرقوا قبالة سواحل تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
سبوتنيك. وأوضح الجبالي، اليوم الأحد، أن الحالات التي غرق فيها المهاجرون ليست ذات صلة وحدثت في مواقع مختلفة، مضيفا أن "خفر السواحل التونسي سجل ما مجموعه ثلاث حطام لسفن تحمل مهاجرين في البحر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إنقاذ بعضهم فقط".
قارب مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
غرق 19 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس
أمس, 11:12 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني التونسي، يوم الخميس الماضي، أن "وحداته أحبطت في غضون يوم 30 محاولة هجرة غير نظامية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس ومدينة الشابة الشرقية"، في غضون ذلك، تم اعتقال 2034 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم تسعة مواطنين تونسيين.
على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت أوروبا تدفق المهاجرين واللاجئين الفارين من الحرب والفقر في بلدانهم الأصلية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يموت العديد من طالبي اللجوء في مياه البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
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