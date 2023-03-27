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غوتيريش: آثار العبودية لا تزال ظاهرة في تفاوت الثروات وفرص التعليم والصحة
غوتيريش: آثار العبودية لا تزال ظاهرة في تفاوت الثروات وفرص التعليم والصحة
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن آثار العبودية لا تزال موجودة في حياتنا اليومية. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T16:08+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الإثنين، قال غوتريتش: "لا تزال آثار العبودية ظاهرة في التفاوتات المستمرة في الثروة والدخل والصحة والتعليم والفرص".تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، جاءت خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، الذي يحتفل به كل عام في الـ25 من مارس.يشار إلى أن اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، تم إعلانه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/122 في ديسمبر 2007.ومنذ ذلك الحين، وفي هذا اليوم، يتذكر العالم أولئك الذين عانوا وماتوا نتيجة العبودية وتجارة الرقيق، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ هذه الظواهر وكيف أثرت على العالم الحديث.طالع أيضا: رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
https://sputnikarabic.ae/20220912/الأمم-المتحدة-50-مليون-شخص-حول-العالم-يعانون-من-العبودية-الحديثة-1067624651.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش: آثار العبودية لا تزال ظاهرة في تفاوت الثروات وفرص التعليم والصحة

16:08 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 16:09 GMT 27.03.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن آثار العبودية لا تزال موجودة في حياتنا اليومية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الإثنين، قال غوتريتش: "لا تزال آثار العبودية ظاهرة في التفاوتات المستمرة في الثروة والدخل والصحة والتعليم والفرص".
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تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، جاءت خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، الذي يحتفل به كل عام في الـ25 من مارس.

وقال غوتيريش: "يمكننا أن نرى لغة غير إنسانية فيما يتعلق بالرق في مجتمع التفوق الأبيض اليوم".

يشار إلى أن اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، تم إعلانه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/122 في ديسمبر 2007.
ومنذ ذلك الحين، وفي هذا اليوم، يتذكر العالم أولئك الذين عانوا وماتوا نتيجة العبودية وتجارة الرقيق، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ هذه الظواهر وكيف أثرت على العالم الحديث.
طالع أيضا: رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
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