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https://sputnikarabic.ae/20230327/قارضان-يتعاركان-كالمصارعين-المحترفين-في-حديقة-حيوان-روسية-فيديو-1075199511.html
قارضان يتعاركان كالمصارعين المحترفين في حديقة حيوان روسية... فيديو
قارضان يتعاركان كالمصارعين المحترفين في حديقة حيوان روسية... فيديو
تحتفل مدينة إركوتسك الروسية بيوم حيوان "المرموط" أو "جرذ الأرض"، حيث تخرج أفراد هذا النوع من القوارض من جحورها في هذه الفترة من السنة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:34+0000
2023-03-27T13:34+0000
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ونشرت مواقع روسية مقطعا مصورا تم نشره أخيرا لجرذي أرض في حديقة حيوان إريكوتسك، بينما كانا يتصارعان وكأنهما محترفين مخضرمين في الرياضات القتالية المختلطة. ورجح بعض المعلقين أن سبب الخلاف كان التنافس على الطعام الموجود في القفص.ويميز معظم الباحثين 8 أنواع من المرموط، ثلاثة أو أربعة أنواع مجتمعة في مجموعة البوباك (مرموط السهوب، مرموط غابات السهوب، المرموط الرمادي، المرموط المنغولي)، ويسكن شريط عريض من السهوب والجبال من أوكرانيا في الغرب إلى شمال غرب الصين في الشرق، والأنواع الأوروبية البحتة الوحيدة هي مرموط جبال الألب، وثلاثة أنواع من جبال آسيا الوسطى هي مرموط مينزبير، والمرموط الطويل الذيل أو الأحمر ومرموط جبال الهيمالايا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

قارضان يتعاركان كالمصارعين المحترفين في حديقة حيوان روسية... فيديو

13:34 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقندس
قندس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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تحتفل مدينة إركوتسك الروسية بيوم حيوان "المرموط" أو "جرذ الأرض"، حيث تخرج أفراد هذا النوع من القوارض من جحورها في هذه الفترة من السنة.
ونشرت مواقع روسية مقطعا مصورا تم نشره أخيرا لجرذي أرض في حديقة حيوان إريكوتسك، بينما كانا يتصارعان وكأنهما محترفين مخضرمين في الرياضات القتالية المختلطة. ورجح بعض المعلقين أن سبب الخلاف كان التنافس على الطعام الموجود في القفص.
ويميز معظم الباحثين 8 أنواع من المرموط، ثلاثة أو أربعة أنواع مجتمعة في مجموعة البوباك (مرموط السهوب، مرموط غابات السهوب، المرموط الرمادي، المرموط المنغولي)، ويسكن شريط عريض من السهوب والجبال من أوكرانيا في الغرب إلى شمال غرب الصين في الشرق، والأنواع الأوروبية البحتة الوحيدة هي مرموط جبال الألب، وثلاثة أنواع من جبال آسيا الوسطى هي مرموط مينزبير، والمرموط الطويل الذيل أو الأحمر ومرموط جبال الهيمالايا.
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