https://sputnikarabic.ae/20230327/كندا-تفرض-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-8-أفراد-وكيانين-في-إيران-1075214236.html
كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد 8 أفراد وكيانين في إيران
كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد 8 أفراد وكيانين في إيران
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات إضافية على كيانات وأفراد في إيران"، بسبب ما وصفته "القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T18:31+0000
2023-03-27T18:31+0000
2023-03-27T18:31+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الكندية، في بيان لها، إن "الوزيرة ميلاني جولي، أعلنت أن كندا فرضت عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة ضد إيران، وهذه هي الحزمة العاشرة من العقوبات التي تفرضها كندا على النظام الإيراني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022".وأضافت أن "قائمة العقوبات اليوم تشمل ثمانية أفراد وكيانين، بما في ذلك كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقوات إنفاذ القانون، لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية في طهران وفي المناطق الكردية والأذرية في شمال غربي إيران".وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230119/خبير-وضع-الحرس-الثوري-على-قوائم-التنظيمات-الإرهابية-يؤخر-التوصل-لاتفاق-نووي-1072468945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد 8 أفراد وكيانين في إيران
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أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات إضافية على كيانات وأفراد في إيران"، بسبب ما وصفته "القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران".
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الخارجية الكندية، في بيان لها، إن "الوزيرة ميلاني جولي، أعلنت أن كندا فرضت عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة ضد إيران، وهذه هي الحزمة العاشرة من العقوبات التي تفرضها كندا على النظام الإيراني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022".
وأضافت أن "قائمة العقوبات اليوم تشمل ثمانية أفراد وكيانين، بما في ذلك كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقوات إنفاذ القانون، لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية في طهران وفي المناطق الكردية والأذرية في شمال غربي إيران".
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.