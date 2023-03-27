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https://sputnikarabic.ae/20230327/كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-قد-تكون-بالغت-في-مزاعمها-بشأن-هجوم-نووي-تحت-الماء-1075197107.html
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تكون بالغت في مزاعمها بشأن "هجوم نووي تحت الماء"
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تكون بالغت في مزاعمها بشأن "هجوم نووي تحت الماء"
أثار جيش كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، احتمال أن تكون مزاعم جارتها الشمالية بشأن إجرائها تجربة "هجوم نووي تحت الماء بطائرة دون طيار" مبالغ فيه، بينما لفت إلى... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T12:29+0000
2023-03-27T12:29+0000
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وقدمت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، تقييما لسلاح كوريا الشمالية الجديد، وسط مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كانت سيئول وواشنطن على استعداد تام لمواجهة التهديدات الناشئة من أنظمة الأسلحة الجديدة لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت في بيان لها: "بعد تجميع التحليل الكوري الجنوبي الأمريكي لـ"طائرة دون طيار للهجوم النووي تحت الماء"، بالإضافة إلى آراء الخبراء حولها، فإن جيشنا يرجح احتمال أن يكون الادعاء مبالغا فيه أو ملفقا".ولفتت إلى وجود تحركات "تشير إلى أن كوريا الشمالية كانت تعمل على تطوير مركبة دون طيار تحت البحر، إلا أن تقييمنا هو أنها لا تزال في مرحلة (تطوير) مبكرة".وشددت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على أن سيئول وواشنطن سوف تراقبان عن كثب التهديدات "المختلفة" من بيونغ يانغ، وستحافظان على موقف دفاعي مشترك "ثابت".وأفادت وكالة "يونهاب"، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء، وذلك نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالي.وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على الاختبارات و"حذر الأعداء بجدية" حول ضرورة وقف التدريبات العسكرية "المتهورة".وتزعم كوريا الشمالية أن المسيرة مصممة "للتسلل خلسة إلى المياه التشغيلية وإحداث تسونامي إشعاعي واسع النطاق" لتدمير مجموعات المهاجمين البحرية والموانئ الرئيسية لأعدائها، ويمكن نشرها "في أي ساحل وميناء أو سحبها بواسطة سفينة سطحية للتشغيل".
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تكون بالغت في مزاعمها بشأن "هجوم نووي تحت الماء"

12:29 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
جنود في جيش كوريا الجنوبية
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
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أثار جيش كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، احتمال أن تكون مزاعم جارتها الشمالية بشأن إجرائها تجربة "هجوم نووي تحت الماء بطائرة دون طيار" مبالغ فيه، بينما لفت إلى أن تطوير مثل هذا السلاح يبدو أنه في مرحلة "مبكرة".
وقدمت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، تقييما لسلاح كوريا الشمالية الجديد، وسط مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كانت سيئول وواشنطن على استعداد تام لمواجهة التهديدات الناشئة من أنظمة الأسلحة الجديدة لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقالت في بيان لها: "بعد تجميع التحليل الكوري الجنوبي الأمريكي لـ"طائرة دون طيار للهجوم النووي تحت الماء"، بالإضافة إلى آراء الخبراء حولها، فإن جيشنا يرجح احتمال أن يكون الادعاء مبالغا فيه أو ملفقا".
ولفتت إلى وجود تحركات "تشير إلى أن كوريا الشمالية كانت تعمل على تطوير مركبة دون طيار تحت البحر، إلا أن تقييمنا هو أنها لا تزال في مرحلة (تطوير) مبكرة".
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وشددت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على أن سيئول وواشنطن سوف تراقبان عن كثب التهديدات "المختلفة" من بيونغ يانغ، وستحافظان على موقف دفاعي مشترك "ثابت".
وأفادت وكالة "يونهاب"، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء، وذلك نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على الاختبارات و"حذر الأعداء بجدية" حول ضرورة وقف التدريبات العسكرية "المتهورة".
وتزعم كوريا الشمالية أن المسيرة مصممة "للتسلل خلسة إلى المياه التشغيلية وإحداث تسونامي إشعاعي واسع النطاق" لتدمير مجموعات المهاجمين البحرية والموانئ الرئيسية لأعدائها، ويمكن نشرها "في أي ساحل وميناء أو سحبها بواسطة سفينة سطحية للتشغيل".
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