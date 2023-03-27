https://sputnikarabic.ae/20230327/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-اختبرت-نظام-أسلحة-نووية-تحت-الماء-1075219902.html
كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء
كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن بيونغ يانغ اختبرت نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء في يومي الـ 25 والـ 27 من مارس/آذار الجاري. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T23:38+0000
2023-03-27T23:38+0000
2023-03-27T23:38+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
هجوم نووي
العالم
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وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية قامت بمحاكاة انفجار نووي في الهواء باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض، وفقا لوكالة "يونهاب".أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، فجرالاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وأفادت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء.ار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230327/كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-قد-تكون-بالغت-في-مزاعمها-بشأن-هجوم-نووي-تحت-الماء-1075197107.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, هجوم نووي, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, هجوم نووي, العالم
كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن بيونغ يانغ اختبرت نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء في يومي الـ 25 والـ 27 من مارس/آذار الجاري.
وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية قامت بمحاكاة انفجار نووي في الهواء
باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض، وفقا
لوكالة "يونهاب".
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، فجرالاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأفادت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء.
ار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.
وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.