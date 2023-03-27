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https://sputnikarabic.ae/20230327/ما-هي-قدرات-الطائرة-المسيرة-الصينية-سي-إتش---5-1075205392.html
ما هي قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"؟
ما هي قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"؟
تطور الصين مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة "درونز" ومنها "سي إتش - 5"، التي يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الهجومية على السواء. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T14:58+0000
2023-03-27T14:58+0000
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كما يطلق عليها "رينبو - 5"، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي أوضح أنها قريبة من تصميم الطائرة المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" (ريبر)، لكن بمواصفات صينية.ولفت الموقع إلى أن الصين طورت مسيرتها "سي إتش - 5" للتصدير إلى السوق العالمية وكان بداية ظهورها في عام 2017.ما هي المواصفات الفنية لـ "سي إتش - 5"؟تمتلك الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5" العديد من المميزات التي تحتاجها المسيرات القتالية الحديثة بفضل التصميم الذي يسمح بتزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة وأجهزة الاستطلاع المختلفة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي:ولفت الموقع إلى أن الدول التي تستخدم الطائرة المسيرة "سي إتش - 5" هي الصين والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20230323/قائدا-سو-27-يتحدثان-عن-لحظة-اعتراض-إم-كيو--9-الأمريكية-1075058905.html
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رصد عسكري, الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن

ما هي قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"؟

14:58 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyالطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
الطائرة المسيرة الصينية سي إتش - 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تطور الصين مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة "درونز" ومنها "سي إتش - 5"، التي يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الهجومية على السواء.
كما يطلق عليها "رينبو - 5"، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي أوضح أنها قريبة من تصميم الطائرة المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" (ريبر)، لكن بمواصفات صينية.
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ولفت الموقع إلى أن الصين طورت مسيرتها "سي إتش - 5" للتصدير إلى السوق العالمية وكان بداية ظهورها في عام 2017.

ما هي المواصفات الفنية لـ "سي إتش - 5"؟

تمتلك الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5" العديد من المميزات التي تحتاجها المسيرات القتالية الحديثة بفضل التصميم الذي يسمح بتزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة وأجهزة الاستطلاع المختلفة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي:
© Sputnik . Alaa - Almotairyالطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
الطائرة المسيرة الصينية سي إتش - 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطول: 11.2 متر.
العرض: 21 مترا.
الارتفاع: 3.8 متر.
الوزن فارغة: 2225 كغم.
الوزن بكامل الحمولة: 2720 كغم.
السرعة القصوى: 480 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 9 آلاف متر.
المدى: 10 كلم.
حمولة الأسلحة: 900 كغم.
عدد نقاط التعليق الخارجية: 6 نقاط.
ولفت الموقع إلى أن الدول التي تستخدم الطائرة المسيرة "سي إتش - 5" هي الصين والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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