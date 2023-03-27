https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلة-علمية-تكشف-عن-5-أسباب-لضرورة-الحذر-عند-منح-الأطفال-أدوية-الحرارة--1075203392.html

مجلة علمية تكشف عن 5 أسباب لضرورة الحذر عند منح الأطفال أدوية الحرارة

مجلة علمية تكشف عن 5 أسباب لضرورة الحذر عند منح الأطفال أدوية الحرارة

أظهرت دراسة أجريت في جامعة "ميتشغان"، أن واحداً من كل 3 آباء قد يعطي الطفل خافضاً للحرارة التي تقل عن 38 درجة مئوية، وهو أمر غير موصى به من البروتوكولات... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T14:30+0000

2023-03-27T14:30+0000

2023-03-27T14:30+0000

مجتمع

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وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، دعت طبيبة الأطفال سوزان وولفورد إلى استخدام موازين حرارة أكثر دقة من الموازين التلامسية الإلكترونية، والتي تعطي نتائج مختلفة في كل مرة، كما ينبغي التأكد من استخدام ميزان الحرارة بالطريقة السليمة.وأضافت وولفورد: "سيعطي ربع الآباء لأطفالهم المزيد من الأدوية لمنع عودة الحمى رغم أنها لا تساعدهم على التحسن. إذا كان أداء الطفل جيدًا بخلاف ذلك، فقد يفكر الآباء في مراقبته واستخدام تدخلات بديلة للمساعدة في الحفاظ على راحتهم".وذكرت المجلة 5 أسباب لضرورة الحذر الشديد عند منح الأطفال أدوية الحرارة:1. يمكن أن تساعد الحمى في مكافحة الالتهاباتوقالت وولفورد يمكن أن تكون الحمى مفيدة، وهناك عدة أسباب لترك الحمى المنخفضة الدرجة تأخذ مجراها عند الأطفال، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تعمل كسلاح لقتل الفيروس أو البكتيريا المسببة للمرض.تشير الدلائل إلى أن الحمى جزء من الاستجابة المناعية لمنع الفيروسات والبكتيريا من التكاثر وكذلك إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة.2. تخفي الأدوية الخافضة للحمى الأعراض أيضًا.قالت وولفورد: "الأدوية المستخدمة لخفض درجات الحرارة تعالج الألم أيضًا، لكن الألم غالبًا ما يكون علامة تساعد في تحديد مصدر العدوى، وبإخفاء الألم، قد يؤخر الدواء الخافض للحمى التشخيص ويؤخر تلقي العلاج إذا لزم الأمر".وأضافت أن الآباء قد يميلون أيضًا إلى اصطحاب الأطفال إلى الأماكن العامة عندما يبدون بشكل ملحوظ أفضل بعد العلاج، بينما في الواقع لا يزالون معديين للغاية وقد ينقلون العدوى للآخرين.3. إذا كنت تستخدم الدواء، فاحرص على عدم المبالغة في العلاجعندما يختار الآباء إعطاء الدواء الخافض، فمن المفيد الاحتفاظ بسجل لقراءات درجة الحرارة ووقت إعطاء الدواء. سيوفر هذا سجلاً دقيقًا في حالة استمرار حمى الطفل لفترة طويلة من الزمن.قالت وولفورد: "كما نعلم، يمكن أن يكون لجميع الأدوية آثار جانبية، ولا نريد حقًا أن يحصل الأطفال على الكثير من الأدوية عندما لا يكون ذلك ضروريًا".4. بدائل للتخفيف من انزعاج الطفلتقول وولفورد إن الآباء قد يفكرون في تدخلات أخرى لتخفيف الانزعاج والمساعدة في نوم أكثر راحة بدلاً من الأدوية.يمكن أن تشمل هذه الأساليب الحفاظ على غرفتهم باردة وعدم السماح لهم بإرهاق أنفسهم، بالإضافة إلى ضمان ارتداء الطفل لملابس خفيفة وتشجيعه على البقاء رطبًا جيدًا بالسوائل.5. انتبه لعلامات استدعاء الطبيببالنسبة للرضع والأطفال حديثي الولادة الذين تبلغ أعمارهم ثلاثة أشهر أو أقل، يجب أن تؤدي أي علامة على وجود حمى إلى استدعاء الطبيب، بحسب مجلة "scitechdaily" العمية.

https://sputnikarabic.ae/20230327/روسيا-تختبر-تكنولوجيا-لإطلاق-الأقمار-الصناعية-متناهية-الصغر-1075202481.html

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