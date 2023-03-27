https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلس-الأمن-يمتنع-عن-الموافقة-على-مشروع-روسيا-للتحقيق-في-حادثة-تفجير-التيار-الشمالي-1075216173.html
مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"
مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"
رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم). 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T19:31+0000
2023-03-27T19:31+0000
2023-03-27T19:34+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.وأضاف نيبينزيا: يتمتع مجلس الأمن الدولي بمسؤولية خاصة في سياق التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي.نيبينزيا: اعتماد مشروع قرار روسيا سيعطي إشارة واضحة بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة.وأيدت بيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وإريتريا، ونيكاراغوا، وفنزويلا، وسوريا اعتماد قرار روسيا بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-الهجوم-على-التيار-الشمالي--لم-ينفذ-من-دون-مشاركة-أجهزة-استخبارات-الدول-1075193117.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"
19:31 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 19:34 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم).
وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.
وأضاف نيبينزيا: يتمتع مجلس الأمن الدولي بمسؤولية خاصة في سياق التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي.
تحاول كل من الدنمارك وألمانيا والسويد أن تنشر التضليل في مجلس الأمن الدولي بإعلان تعاونها مع روسيا في التحقيق في حادثة التيار الشمالي.
نيبينزيا: اعتماد مشروع قرار روسيا سيعطي إشارة واضحة بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة.
وأيدت بيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وإريتريا، ونيكاراغوا، وفنزويلا، وسوريا اعتماد قرار روسيا بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي
.