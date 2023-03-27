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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/محذرة-من-مخاطر-التصعيد-نائبة-الرئيس-البلغاري-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-للتفاوض-1075175102.html
محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض
محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض
دعت نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات وتسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية، محذرة من مخاطر التصعيد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T05:42+0000
2023-03-27T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلغاريا
روسيا
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن يوتوفا، قولها: "الوضع يزداد خطورة ورعبا. أنا والرئيس (البلغاري رومين راديف) نكرر أنه يجب على الدول أن تجلس إلى طاولة المفاوضات".وأضافت: "آمل أن يسود الفكر السليم".وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-قد-تثير-مسألة-التعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بتفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1075174030.html
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بلغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام
بلغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام

محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض

05:42 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البلغاري رومين راديف
الرئيس البلغاري رومين راديف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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دعت نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات وتسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية، محذرة من مخاطر التصعيد.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن يوتوفا، قولها: "الوضع يزداد خطورة ورعبا. أنا والرئيس (البلغاري رومين راديف) نكرر أنه يجب على الدول أن تجلس إلى طاولة المفاوضات".
وأشارت إلى أن نشر المزيد من الأسلحة في البلدان يؤدي إلى "قرارات غير متوقعة".
وأضافت: "آمل أن يسود الفكر السليم".
وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"
02:47 GMT
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".
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