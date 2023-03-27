https://sputnikarabic.ae/20230327/محذرة-من-مخاطر-التصعيد-نائبة-الرئيس-البلغاري-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-للتفاوض-1075175102.html

محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض

محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض

دعت نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات وتسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية، محذرة من مخاطر التصعيد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T05:42+0000

2023-03-27T05:42+0000

2023-03-27T05:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بلغاريا

روسيا

أخبار أوكرانيا

محادثات السلام

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065846742_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_c2dc7e45f09d26f82cefe15fd4983ba5.jpg

موسكو - سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن يوتوفا، قولها: "الوضع يزداد خطورة ورعبا. أنا والرئيس (البلغاري رومين راديف) نكرر أنه يجب على الدول أن تجلس إلى طاولة المفاوضات".وأضافت: "آمل أن يسود الفكر السليم".وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".

https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-قد-تثير-مسألة-التعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بتفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1075174030.html

بلغاريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بلغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام