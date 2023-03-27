https://sputnikarabic.ae/20230327/محذرة-من-مخاطر-التصعيد-نائبة-الرئيس-البلغاري-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-للتفاوض-1075175102.html
محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض
محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض
دعت نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات وتسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية، محذرة من مخاطر التصعيد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T05:42+0000
2023-03-27T05:42+0000
2023-03-27T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلغاريا
روسيا
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن يوتوفا، قولها: "الوضع يزداد خطورة ورعبا. أنا والرئيس (البلغاري رومين راديف) نكرر أنه يجب على الدول أن تجلس إلى طاولة المفاوضات".وأضافت: "آمل أن يسود الفكر السليم".وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-قد-تثير-مسألة-التعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بتفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1075174030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بلغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام
بلغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام
محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض
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دعت نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات وتسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية، محذرة من مخاطر التصعيد.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن يوتوفا، قولها: "الوضع يزداد خطورة ورعبا. أنا والرئيس (البلغاري رومين راديف) نكرر أنه يجب على الدول أن تجلس إلى طاولة المفاوضات".
وأشارت إلى أن نشر المزيد من الأسلحة في البلدان يؤدي إلى "قرارات غير متوقعة"
.
وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".