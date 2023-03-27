https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-روسي-غروسي-قد-يزور-موسكو-بالمستقبل-القريب-1075173906.html

مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو بالمستقبل القريب

مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو بالمستقبل القريب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد يزور... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T02:15+0000

2023-03-27T02:15+0000

2023-03-27T02:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وكالة الطاقة الذرية

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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فيينا - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد هذا حقيقة".وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sputnikarabic.ae/20230325/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-أن-مديرها-العام-سيتوجه-إلى-محطة-زابوروجيه-الأسبوع-المقبل-1075134118.html

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وكالة الطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا