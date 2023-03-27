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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-روسي-غروسي-قد-يزور-موسكو-بالمستقبل-القريب-1075173906.html
مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو بالمستقبل القريب
مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو بالمستقبل القريب
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد يزور... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T02:15+0000
2023-03-27T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة الطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد هذا حقيقة".وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-أن-مديرها-العام-سيتوجه-إلى-محطة-زابوروجيه-الأسبوع-المقبل-1075134118.html
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وكالة الطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو بالمستقبل القريب

02:15 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، في العاصمة الإيرانية طهران، السبت 4 مارس/ آذار 2023.
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، في العاصمة الإيرانية طهران، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد يزور موسكو بالمستقبل القريب.
فيينا - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد هذا حقيقة".
وأوضح أوليانوف، أن زيارة غروسي لروسيا قد تتم ليس الأسبوع المقبل، ولكن بعد ذلك بقليل.
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد توجه مديرها العام إلى محطة زابوروجيه الأسبوع المقبل
25 مارس, 18:43 GMT
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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