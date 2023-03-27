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https://sputnikarabic.ae/20230327/مستشار-زيلينسكي-السابق-يحذر-من-غرق-أوكرانيا-في-بحر-دماء-خلال-الهجوم-المضاد-1075215249.html
مستشار زيلينسكي السابق يحذر من غرق أوكرانيا في "بحر دماء" خلال الهجوم المضاد
مستشار زيلينسكي السابق يحذر من غرق أوكرانيا في "بحر دماء" خلال الهجوم المضاد
توقع أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد المتوقع في ظل غياب المدافع بعيدة المدى. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T19:13+0000
2023-03-27T19:13+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأضاف أريستوفيتش في مقابلة مع قناة "إل أر تي" اليوم الاثنين: "من دون الأسلحة بعيدة المدى التي يجب أن يوفرها الغرب لكييف، يمكن أن يؤدي الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية إلى خسائر فادحة". وفي الوقت نفسه، توقع أن قرار تقديم هذه الأسلحة إلى كييف على الأرجح، لن يتم اتخاذه حتى صيف 2023، أي قبل قمة الناتو المقرر عقدها في يوليو في فيلنيوس.وصرح مسؤول أوكراني كبير وقت سابق من اليوم الاثنين أن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو- 35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-وصول-18-دبابة-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1075204906.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار زيلينسكي السابق يحذر من غرق أوكرانيا في "بحر دماء" خلال الهجوم المضاد

19:13 GMT 27.03.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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توقع أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد المتوقع في ظل غياب المدافع بعيدة المدى.
وأضاف أريستوفيتش في مقابلة مع قناة "إل أر تي" اليوم الاثنين: "من دون الأسلحة بعيدة المدى التي يجب أن يوفرها الغرب لكييف، يمكن أن يؤدي الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية إلى خسائر فادحة".

"بحار من الدماء" ستراق في أوكرانيا بدون أسلحة بعيدة المدى.

وفي الوقت نفسه، توقع أن قرار تقديم هذه الأسلحة إلى كييف على الأرجح، لن يتم اتخاذه حتى صيف 2023، أي قبل قمة الناتو المقرر عقدها في يوليو في فيلنيوس.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: وصول 18 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
14:51 GMT

وأشار أريستوفيتش إلى أنه في الوقت نفسه، تم التخطيط للهجوم المضاد في الربيع.

وصرح مسؤول أوكراني كبير وقت سابق من اليوم الاثنين أن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو- 35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
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