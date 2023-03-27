عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-شخصين-وإصابة-12-آخرين-إثر-انفجار-بالقرب-من-وزارة-الخارجية-الأفغانية-1075192701.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
قتل شخصان وأصيب 12 آخرون، إثر انفجار بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، على مسافة نحو 500 متر من مقرها. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:28+0000
2023-03-27T10:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514869_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_9c423222d971808113a6accdbf8f130c.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "عنصرين من قوات الأمن الأفغانية أصيبا إثر انفجار وقع على مقربة من وزارة الخارجية"، مبينا أنه "تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى".وأوضح المصدر أن "الانفجار لم يكن قويا ولم يقع أمام وزارة الخارجية بل على الطريق المؤدي إليها"، لافتا إلى أن "الانفجار وقع على مسافة نحو 500 متر من مقرها".وقال مستشفى طوارئ غير حكومي تديره منظمة الطوارئ الإيطالية الإنسانية في أفغانستان، في تغريدة على "تويتر": "أدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأفغانية إلى مقتل فردين فور وصولهما وإصابة 12 آخرين بينهم طفل".
https://sputnikarabic.ae/20230326/9-قتلى-و74-جريحا-جراء-الكوارث-الطبيعية-الأخيرة-في-أفغانستان-1075154374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514869_0:0:2569:1927_1920x0_80_0_0_7f793419b1246bb39d39893227bb8b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

10:28 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 27.03.2023)
© AFP 2023 / Wakil Kohsarأفراد أمن طالبان في كابول
أفراد أمن طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
تابعنا عبرTelegram
قتل شخصان وأصيب 12 آخرون، إثر انفجار بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، على مسافة نحو 500 متر من مقرها.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "عنصرين من قوات الأمن الأفغانية أصيبا إثر انفجار وقع على مقربة من وزارة الخارجية"، مبينا أنه "تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى".
مصابون جراء زلزال قوي في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
9 قتلى و74 جريحا جراء الكوارث الطبيعية الأخيرة في أفغانستان
أمس, 13:36 GMT
وأوضح المصدر أن "الانفجار لم يكن قويا ولم يقع أمام وزارة الخارجية بل على الطريق المؤدي إليها"، لافتا إلى أن "الانفجار وقع على مسافة نحو 500 متر من مقرها".
وقال مستشفى طوارئ غير حكومي تديره منظمة الطوارئ الإيطالية الإنسانية في أفغانستان، في تغريدة على "تويتر": "أدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأفغانية إلى مقتل فردين فور وصولهما وإصابة 12 آخرين بينهم طفل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала