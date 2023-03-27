https://sputnikarabic.ae/20230327/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-شخصين-وإصابة-12-آخرين-إثر-انفجار-بالقرب-من-وزارة-الخارجية-الأفغانية-1075192701.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
قتل شخصان وأصيب 12 آخرون، إثر انفجار بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، على مسافة نحو 500 متر من مقرها. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:28+0000
2023-03-27T10:28+0000
2023-03-27T10:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514869_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_9c423222d971808113a6accdbf8f130c.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "عنصرين من قوات الأمن الأفغانية أصيبا إثر انفجار وقع على مقربة من وزارة الخارجية"، مبينا أنه "تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى".وأوضح المصدر أن "الانفجار لم يكن قويا ولم يقع أمام وزارة الخارجية بل على الطريق المؤدي إليها"، لافتا إلى أن "الانفجار وقع على مسافة نحو 500 متر من مقرها".وقال مستشفى طوارئ غير حكومي تديره منظمة الطوارئ الإيطالية الإنسانية في أفغانستان، في تغريدة على "تويتر": "أدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأفغانية إلى مقتل فردين فور وصولهما وإصابة 12 آخرين بينهم طفل".
https://sputnikarabic.ae/20230326/9-قتلى-و74-جريحا-جراء-الكوارث-الطبيعية-الأخيرة-في-أفغانستان-1075154374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514869_0:0:2569:1927_1920x0_80_0_0_7f793419b1246bb39d39893227bb8b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
10:28 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
قتل شخصان وأصيب 12 آخرون، إثر انفجار بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، على مسافة نحو 500 متر من مقرها.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "عنصرين من قوات الأمن الأفغانية أصيبا إثر انفجار وقع على مقربة من وزارة الخارجية"، مبينا أنه "تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى".
وأوضح المصدر أن "الانفجار لم يكن قويا ولم يقع أمام وزارة الخارجية بل على الطريق المؤدي إليها"، لافتا إلى أن "الانفجار وقع على مسافة نحو 500 متر من مقرها".
وقال مستشفى طوارئ غير حكومي تديره منظمة الطوارئ الإيطالية الإنسانية في أفغانستان، في تغريدة على "تويتر": "أدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأفغانية إلى مقتل فردين فور وصولهما وإصابة 12 آخرين بينهم طفل".