https://sputnikarabic.ae/20230327/مصر-تسمح-للسياح-الإيرانيين-بزيارة-محافظة-واحدة-1075200313.html

مصر تسمح للسياح الإيرانيين بزيارة محافظة واحدة

مصر تسمح للسياح الإيرانيين بزيارة محافظة واحدة

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، تفاصيل تسهيلات جديدة لحصول السائح الإيراني على التأشيرة السياحية لدخول مصر، تتضمن السماح بزيارة محافظة مصرية... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "مصراوي" عن عيسى تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي، أوضح خلالها أن برنامج السائح الإيراني سيكون من خلال شركة سياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن تكون الزيارة في محافظة جنوب سيناء فقط خلال الفترة الحالية.وأكد وزير السياحة المصري على موافقة الحكومة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية، لاستخراج تأشيرات دخول اضطرارية (إلكترونية) بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دولة إيران.وأضاف عيسى، أنه تم التواصل مع شركات السياحة والحصول على التأشيرة الاضطرارية من المطار، منوّهًا بأن استخراج التأشيرة الاضطرارية مرة واحدة ومدتها 30 يوما، ويستطيع السائح الإيراني الحصول عليها في مطار شرم الشيخ بسعر 25 دولارا فقط.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر".وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "طهران ترحب بتطور العلاقات بينها وبين القاهرة"، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد خلال الأيام الماضية عودة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها.وفيما يخص العلاقات السياسية مع باقي دول الجوار، لفت إلى أن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري إلى مستوى السفير"، مشيرًا إلى أن "التجارة المشتركة مع إحدى الدول المجاورة سجلت في غضون العام الحالي ما يزيد عن 14 مليار دولار، ومع دولة جارة أخرى تجاوزت الـ 22 مليارا".

https://sputnikarabic.ae/20230319/أهرامات-مصر-بين-أعظم-الوجهات-السياحية-العالمية-في-2023-1074909311.html

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