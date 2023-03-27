عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/مصر-تسمح-للسياح-الإيرانيين-بزيارة-محافظة-واحدة-1075200313.html
مصر تسمح للسياح الإيرانيين بزيارة محافظة واحدة
مصر تسمح للسياح الإيرانيين بزيارة محافظة واحدة
أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، تفاصيل تسهيلات جديدة لحصول السائح الإيراني على التأشيرة السياحية لدخول مصر، تتضمن السماح بزيارة محافظة مصرية... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:55+0000
2023-03-27T13:55+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101467/45/1014674525_0:144:2219:1392_1920x0_80_0_0_8a230c4cd9343a1aa34913e712a6f623.jpg
ونقل موقع "مصراوي" عن عيسى تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي، أوضح خلالها أن برنامج السائح الإيراني سيكون من خلال شركة سياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن تكون الزيارة في محافظة جنوب سيناء فقط خلال الفترة الحالية.وأكد وزير السياحة المصري على موافقة الحكومة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية، لاستخراج تأشيرات دخول اضطرارية (إلكترونية) بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دولة إيران.وأضاف عيسى، أنه تم التواصل مع شركات السياحة والحصول على التأشيرة الاضطرارية من المطار، منوّهًا بأن استخراج التأشيرة الاضطرارية مرة واحدة ومدتها 30 يوما، ويستطيع السائح الإيراني الحصول عليها في مطار شرم الشيخ بسعر 25 دولارا فقط.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر".وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "طهران ترحب بتطور العلاقات بينها وبين القاهرة"، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد خلال الأيام الماضية عودة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها.وفيما يخص العلاقات السياسية مع باقي دول الجوار، لفت إلى أن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري إلى مستوى السفير"، مشيرًا إلى أن "التجارة المشتركة مع إحدى الدول المجاورة سجلت في غضون العام الحالي ما يزيد عن 14 مليار دولار، ومع دولة جارة أخرى تجاوزت الـ 22 مليارا".
https://sputnikarabic.ae/20230319/أهرامات-مصر-بين-أعظم-الوجهات-السياحية-العالمية-في-2023-1074909311.html
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101467/45/1014674525_86:0:2133:1535_1920x0_80_0_0_9dc15a0b04745406747d4fe791eb07cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

مصر تسمح للسياح الإيرانيين بزيارة محافظة واحدة

13:55 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Amr Nabilمطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، تفاصيل تسهيلات جديدة لحصول السائح الإيراني على التأشيرة السياحية لدخول مصر، تتضمن السماح بزيارة محافظة مصرية واحدة.
ونقل موقع "مصراوي" عن عيسى تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي، أوضح خلالها أن برنامج السائح الإيراني سيكون من خلال شركة سياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن تكون الزيارة في محافظة جنوب سيناء فقط خلال الفترة الحالية.
وأكد وزير السياحة المصري على موافقة الحكومة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية، لاستخراج تأشيرات دخول اضطرارية (إلكترونية) بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دولة إيران.
وأضاف عيسى، أنه تم التواصل مع شركات السياحة والحصول على التأشيرة الاضطرارية من المطار، منوّهًا بأن استخراج التأشيرة الاضطرارية مرة واحدة ومدتها 30 يوما، ويستطيع السائح الإيراني الحصول عليها في مطار شرم الشيخ بسعر 25 دولارا فقط.
أهرامات الجيزة، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
مجتمع
أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023
19 مارس, 10:47 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "طهران ترحب بتطور العلاقات بينها وبين القاهرة"، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد خلال الأيام الماضية عودة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها.
وفيما يخص العلاقات السياسية مع باقي دول الجوار، لفت إلى أن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري إلى مستوى السفير"، مشيرًا إلى أن "التجارة المشتركة مع إحدى الدول المجاورة سجلت في غضون العام الحالي ما يزيد عن 14 مليار دولار، ومع دولة جارة أخرى تجاوزت الـ 22 مليارا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала