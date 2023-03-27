https://sputnikarabic.ae/20230327/مهاجران-يتسللان-إلى-الولايات-المتحدة-بطائرة-شراعية-فيديو-1075214622.html
مهاجران يتسللان إلى الولايات المتحدة بطائرة شراعية... فيديو
مهاجران يتسللان إلى الولايات المتحدة بطائرة شراعية... فيديو
تمكن مهاجران من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام طائرة شراعية بعد تزويدها بمحرك. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T18:50+0000
2023-03-27T18:50+0000
2023-03-27T18:51+0000
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يرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية جانبا من رحلة المهاجرين بعد توجههما من كوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة شراعية تم تزويدها بمحرك.ولفتت الشبكة إلى أن المهاجرين وصلا إلى مطار "كي ويست" الدولي، جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكر مكتب عمدة مقاطعة مونرو.وبحسب الشبكة، فإن نادي الطيران في كوبا، قال إن المهاجرين سرقا طائرة شراعية كانت تستخدم لأغراض سياحية وتمكنا من استخدامها في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجو.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
مهاجران يتسللان إلى الولايات المتحدة بطائرة شراعية... فيديو
18:50 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 18:51 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
تمكن مهاجران من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام طائرة شراعية بعد تزويدها بمحرك.
يرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية جانبا من رحلة المهاجرين بعد توجههما من كوبا إلى الولايات المتحدة
الأمريكية على متن طائرة شراعية تم تزويدها بمحرك.
ولفتت الشبكة إلى أن المهاجرين وصلا إلى مطار "كي ويست" الدولي، جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكر مكتب عمدة مقاطعة مونرو.
وبحسب الشبكة، فإن نادي الطيران في كوبا، قال إن المهاجرين سرقا طائرة شراعية
كانت تستخدم لأغراض سياحية وتمكنا من استخدامها في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجو.