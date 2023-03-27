https://sputnikarabic.ae/20230327/نتنياهو-يحذر-من-نهاية-إسرائيل-1075215997.html
نتنياهو يحذر من نهاية إسرائيل
نتنياهو يحذر من نهاية إسرائيل
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من نهاية دولة إسرائيل. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T19:30+0000
2023-03-27T19:30+0000
2023-03-27T19:30+0000
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القدس - سبوتنيك. قال نتنياهو، على خلفية حالة التوتر التي تشهدها إسرائيل بسبب التعديلات التي ترغب حكومته في إدخالها على النظام القضائي، إن "رفض المواطنين الإسرائيليين الانضمام إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية يعني نهاية إسرائيل".ودعا نتنياهو المعارضة للتصدي لدعوات رفض أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".
https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-نتنياهو-يبلغ-قادة-الائتلاف-الحاكم-عزمه-تعليق-العمل-على-التعديلات-القضائية-1075188670.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نتنياهو يحذر من نهاية إسرائيل
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من نهاية دولة إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. قال نتنياهو، على خلفية حالة التوتر التي تشهدها إسرائيل بسبب التعديلات التي ترغب حكومته في إدخالها على النظام القضائي، إن "رفض المواطنين الإسرائيليين الانضمام إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية
يعني نهاية إسرائيل".
وأكد أن "دولة إسرائيل لا يمكن أن تبقى من دون جيش الدفاع، ورفض الانضمام إلى الخدمة العسكرية يعني نهايتنا".
ودعا نتنياهو
المعارضة للتصدي لدعوات رفض أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية
ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".