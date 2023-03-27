https://sputnikarabic.ae/20230327/نتنياهو-يوجه-رسالة-للمحتجين-على-التعديلات-القضائية-نحن-إخوة-1075204453.html
نتنياهو يوجه رسالة للمحتجين على التعديلات القضائية... "نحن إخوة"
نتنياهو يوجه رسالة للمحتجين على التعديلات القضائية... "نحن إخوة"
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T14:40+0000
2023-03-27T14:40+0000
2023-03-27T14:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg
وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف، نحن إخوة".وتجري آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي قامت به حكومة نتنياهو في إسرائيل وخارجها، للأسبوع الثاني عشر. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد طالب في وقت سابق اليوم، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230327/نقابة-الأطباء-الإسرائيليين-تعلق-نظام-الرعاية-الصحية-في-البلاد-1075186623.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fcc97fe7ba510f054909f9ad094f3f84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يوجه رسالة للمحتجين على التعديلات القضائية... "نحن إخوة"
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف".
وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف، نحن إخوة".
وتجري آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي قامت به حكومة نتنياهو في إسرائيل وخارجها، للأسبوع الثاني عشر. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد طالب في وقت سابق اليوم، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي
بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو
لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة
العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.