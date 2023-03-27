https://sputnikarabic.ae/20230327/وزير-السياحة-المصري-يعلن-تقديم-تسهيلات-لدخول-الأتراك-والإيرانيين-والإسرائيليين-إلى-مصر-1075206609.html
وزير السياحة المصري يعلن تقديم تسهيلات لدخول الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين إلى مصر
وزير السياحة المصري يعلن تقديم تسهيلات لدخول الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين إلى مصر
كشف وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء المصري وافق على اعتماد عدد من التسهيلات لدخول بعض الجنسيات إلى مصر. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:16+0000
2023-03-27T15:16+0000
2023-03-27T15:18+0000
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102001/69/1020016925_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_34ea769682c597fb0ee315b383164a17.jpg
ووفقا لموقع "مصراوي" فقد عقد الوزير مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تسهيلات جديدة لمنح تأشيرات دخول مصر، للعديد من الدول.وقال الوزير: "الحكومة المصرية وافقت على العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح تأشيرات لدخول مصر للعديد من الدول فور وصول حامليها إلى المنافذ والمطارات المصرية".وعن طبيعة تلك التسهيلات، أشار عيسى إلى أنها تستهدف "تسهيلات لشركات السياحة لدخول سائحي الجزائر وإسرائيل والمغرب وإيران للحصول على تأشيرات دخول اضطرارية ببعض المطارات المصرية، بالإضافة إلى تسهيلات في دخول السائحين القادمين من تركيا باستثناء بعض الشرائح".وقال: "سيتم أيضا منح تأشيرة دخول اضطرارية بالمطارات للسائحين القادمين من الصين والهند في حال كونهم حاملين الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي".وأوضح أن كل تلك التيسيرات تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى "زيادة في أعداد السائحين الزائرين للمقصد السياحي المصري، خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضي قدرت بـ 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".تحدث الوزير المصري كذلك عن منح تسهيلات لدخول السائحين من العراق للحصول على تأشيرة دخول لحاملي تأشيرة دخول سارية لدخول الولايات المتحدة الأميركية، كما تم الإعلان عن إتاحة تأشيرة متعددة الدخول بقيمة 700 دولار للقادمين من الخارج، مضيفا أنه تم الاتفاق على فتح مواعيد الحصول على التأشيرات السياحية إلى 180 دولة مختلفة والتي كانت محددة لعام فقط .طالع أيضا: مصر تلغي مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس
https://sputnikarabic.ae/20220801/دولة-أوروبية-تسمح-للمصريين-بدخول-أراضيها-دون-تأشيرة-مسبقة-1065865444.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102001/69/1020016925_168:0:2832:1998_1920x0_80_0_0_ffc2b7092168b27579cfb551c3e4a295.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
وزير السياحة المصري يعلن تقديم تسهيلات لدخول الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين إلى مصر
15:16 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
كشف وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء المصري وافق على اعتماد عدد من التسهيلات لدخول بعض الجنسيات إلى مصر.
ووفقا لموقع
"مصراوي" فقد عقد الوزير مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تسهيلات جديدة لمنح تأشيرات دخول مصر، للعديد من الدول.
وقال الوزير: "الحكومة المصرية وافقت على العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح تأشيرات لدخول مصر للعديد من الدول فور وصول حامليها إلى المنافذ والمطارات المصرية".
وعن طبيعة تلك التسهيلات، أشار عيسى إلى أنها تستهدف "تسهيلات لشركات
السياحة لدخول سائحي الجزائر وإسرائيل والمغرب وإيران للحصول على تأشيرات دخول اضطرارية ببعض المطارات المصرية، بالإضافة إلى تسهيلات في دخول السائحين القادمين من تركيا باستثناء بعض الشرائح".
وقال: "سيتم أيضا منح تأشيرة دخول اضطرارية بالمطارات للسائحين القادمين من الصين والهند في حال كونهم حاملين الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي".
ولفت عيسى، إلى أن الموافقة جرت على إصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات قدرها 700 دولار بالنسبة لمواطني 180 دولة، تمت الموافقة في نيسان/ أبريل الماضي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.
وأوضح أن كل تلك التيسيرات تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى "زيادة في أعداد السائحين الزائرين للمقصد السياحي المصري، خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضي قدرت بـ 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
تحدث الوزير
المصري كذلك عن منح تسهيلات لدخول السائحين من العراق للحصول على تأشيرة دخول لحاملي تأشيرة دخول سارية لدخول الولايات المتحدة الأميركية، كما تم الإعلان عن إتاحة تأشيرة متعددة الدخول بقيمة 700 دولار للقادمين من الخارج، مضيفا أنه تم الاتفاق على فتح مواعيد الحصول على التأشيرات السياحية إلى 180 دولة مختلفة والتي كانت محددة لعام فقط .