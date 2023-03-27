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https://sputnikarabic.ae/20230327/وفاة-20-شخصا-وإصابة-29-آخرين-بانقلاب-حافلة-جنوبي-السعودية-1075217408.html
وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين بانقلاب حافلة جنوبي السعودية
وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين بانقلاب حافلة جنوبي السعودية
توفي 20 شخصا وأصيب 29 آخرون، بحادث انقلاب حافلة، اليوم الإثنين، في منطقة عسير جنوب غربي المملكة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T20:22+0000
2023-03-27T20:23+0000
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وبحسب فضائية "الإخبارية" السعودية وقع الحادث عصر اليوم في عقبة شعار بمنطقة عسير، وأن أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.ولفتت إلى أن القافلة تتبع لإحدى الشركات في خميس مشيط، وأن الحادث "وقع بسبب مشكلة في الحافلة القادمة من محافظة خميس مشيط"، وأشارت إلى أن الحافلة ارتطمت بنهاية الجسر ما أدى إلى وقوع الحادث.وأضافت أن معظم المصابين في الحادث يعانون من حروق جراء نشوب حريق في الحافلة بعد الاصطدام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص لتلقي الرعاية اللازمة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, تصادم مروري, حوادث مرورية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, تصادم مروري, حوادث مرورية

وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين بانقلاب حافلة جنوبي السعودية

20:22 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 20:23 GMT 27.03.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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توفي 20 شخصا وأصيب 29 آخرون، بحادث انقلاب حافلة، اليوم الإثنين، في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.
وبحسب فضائية "الإخبارية" السعودية وقع الحادث عصر اليوم في عقبة شعار بمنطقة عسير، وأن أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.
ولفتت إلى أن القافلة تتبع لإحدى الشركات في خميس مشيط، وأن الحادث "وقع بسبب مشكلة في الحافلة القادمة من محافظة خميس مشيط"، وأشارت إلى أن الحافلة ارتطمت بنهاية الجسر ما أدى إلى وقوع الحادث.
وأضافت أن معظم المصابين في الحادث يعانون من حروق جراء نشوب حريق في الحافلة بعد الاصطدام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص لتلقي الرعاية اللازمة.
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