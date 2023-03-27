https://sputnikarabic.ae/20230327/ولي-العهد-السعودي-والرئيس-الفرنسي-يبحثان-التعاون-في-قضايا-الدفاع-والطاقة-1075173771.html
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان التعاون في قضايا الدفاع والطاقة
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان التعاون في قضايا الدفاع والطاقة
بحص ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T01:04+0000
2023-03-27T01:04+0000
2023-03-27T01:04+0000
ولي العهد السعودي
إيمانويل ماكرون
السعودية
العالم العربي
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا.كما بحث الزعيمان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، وفقا لـ "واس".كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.في السياق، قال قصر الإليزيه، إن ماكرون وابن سلمان بحثا أيضا المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة.وأشادا الزعيمان بـ"ديناميّة علاقتهما الثنائيّة"، ولا سيما من حيث "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة"، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/تفاعل-واسع-على-رد-محمد-بن-سلمان-عند-الثناء-عليه-وتقبيل-رأس-المفتي-فيديو-1075114572.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد السعودي, إيمانويل ماكرون, السعودية, العالم العربي, أخبار فرنسا
ولي العهد السعودي, إيمانويل ماكرون, السعودية, العالم العربي, أخبار فرنسا
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان التعاون في قضايا الدفاع والطاقة
تابعنا عبر
بحص ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا.
كما بحث الزعيمان أبرز القضايا
والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، وفقا لـ "واس".
كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
في السياق، قال قصر الإليزيه، إن ماكرون وابن سلمان بحثا أيضا المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة.
وأشادا الزعيمان بـ"ديناميّة علاقتهما الثنائيّة"، ولا سيما من حيث "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة"، وفقا لقناة
"الشرق" السعودية.