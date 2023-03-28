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https://sputnikarabic.ae/20230328/أحب-آيس-كريم-برقائق-الشوكولاتة-بايدن-يتعرض-لموجة-من-الانتقادات-على-مواقع-التواصل-1075222122.html
"أحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة"... بايدن يتعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل
"أحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة"... بايدن يتعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور كان مخصصا للحديث عن هجوم مسلح استهدف مدرسة ابتدائية، ليتحدث عن حبه... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T06:59+0000
2023-03-28T06:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن قبل خطابه عن إطلاق النار على الأطفال في مدرسة ناشفيل: "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة. لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي. هل تعتقد أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح".وتعرض بايدن على إثر هذا الحديث لموجة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل، فوصفه صاحب حساب يحمل اسم Chris Wade، بـ"الحثالة".وعلق شخص آخر قائلا: "ثلاثة أطفال ماتوا للتو. ثلاثة بالغين ماتوا للتو. ملاحظات بايدن الافتتاحية: "نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".وعلق حساب باسم Megh Updates: "بايدن يبدأ مؤتمرا صحفيا مهما حول السياسات الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة بالقول "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن، وأحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

"أحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة"... بايدن يتعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل

06:59 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور كان مخصصا للحديث عن هجوم مسلح استهدف مدرسة ابتدائية، ليتحدث عن حبه للآيس كريم.
وقال بايدن قبل خطابه عن إطلاق النار على الأطفال في مدرسة ناشفيل: "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة. لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي. هل تعتقد أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح".
وتعرض بايدن على إثر هذا الحديث لموجة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل، فوصفه صاحب حساب يحمل اسم Chris Wade، بـ"الحثالة".
وعلق شخص آخر قائلا: "ثلاثة أطفال ماتوا للتو. ثلاثة بالغين ماتوا للتو. ملاحظات بايدن الافتتاحية: "نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".
وعلق حساب باسم Megh Updates: "بايدن يبدأ مؤتمرا صحفيا مهما حول السياسات الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة بالقول "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن، وأحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".
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