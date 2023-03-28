"أحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة"... بايدن يتعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور كان مخصصا للحديث عن هجوم مسلح استهدف مدرسة ابتدائية، ليتحدث عن حبه للآيس كريم.
وقال بايدن قبل خطابه عن إطلاق النار على الأطفال في مدرسة ناشفيل: "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة. لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي. هل تعتقد أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح".
وتعرض بايدن على إثر هذا الحديث لموجة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل، فوصفه صاحب حساب يحمل اسم Chris Wade، بـ"الحثالة".
Scum bag— Chris Wade (@CWadeMMA) March 28, 2023
وعلق شخص آخر قائلا: "ثلاثة أطفال ماتوا للتو. ثلاثة بالغين ماتوا للتو. ملاحظات بايدن الافتتاحية: "نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".
Three children just died.— Graham Allen (@GrahamAllen_1) March 27, 2023
Three adults just died.
Biden’s opening remarks:
"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream." pic.twitter.com/hofmQDRuwh
وعلق حساب باسم Megh Updates: "بايدن يبدأ مؤتمرا صحفيا مهما حول السياسات الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة بالقول "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن، وأحب آيس كريم برقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".
Biden starts crucial Press Conference on strategic and Economic policies of U.S. -— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 27, 2023
"My name is Joe Biden. I'm doctor Jill Biden's husband, and I ate Jeni's ice cream. Chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream." pic.twitter.com/Hp5ZkPxRMY