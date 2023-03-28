https://sputnikarabic.ae/20230328/أمريكا-روسيا-ترفض-طلبا-من-واشنطن-لتبادل-المعلومات-في-إطار-اتفاقية-ستارت--1075244059.html
أمريكا: روسيا ترفض طلبا من واشنطن لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"
أمريكا: روسيا ترفض طلبا من واشنطن لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"
زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن أمريكا طلبت من روسيا، أمس الاثنين، تبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"، لكن طلبها قوبل بالرفض. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:17+0000
2023-03-28T14:17+0000
2023-03-28T14:43+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، إن أمريكا طلبت، أمس الاثنين، من روسيا تبادلًا منتظمًا للمعلومات بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لكن تم رفضها.وأضاف بلامب: "كإجراء دبلوماسي مضاد، لن تقدم أمريكا هذه المعلومات لروسيا".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/ شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار، أي إمكانات الضربة المشتركة لحلف "الناتو".تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-إنتاج-نماذج-الذخيرة-يزداد-بـنحو-8-مرات-بحلول-نهاية-العام-1075241953.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: روسيا ترفض طلبا من واشنطن لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"
14:17 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن أمريكا طلبت من روسيا، أمس الاثنين، تبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"، لكن طلبها قوبل بالرفض.
وقال مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، إن أمريكا طلبت، أمس الاثنين، من روسيا تبادلًا منتظمًا للمعلومات بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لكن تم رفضها.
وقال جون بلامب في جلسة استماع في الكونغرس: "بالأمس، تواصلنا مرة أخرى مع روسيا، مذكرين إياهم باقتراب نهاية الشهر، عندما يجب أن يتم تبادل البيانات النصف السنوي بموجب الاتفاقية. ردت روسيا بأنها لن تقدم هذه المعلومات".
وأضاف بلامب: "كإجراء دبلوماسي مضاد، لن تقدم أمريكا هذه المعلومات لروسيا".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/ شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.
وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار، أي إمكانات الضربة المشتركة لحلف "الناتو".
تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.